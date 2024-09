Nosferatu, in attesa del secondo trailer, è stato rilasciato un nuovo, tenebroso teaser

Il remake di Nosferatu, diretto da Robert Eggers, continua a far parlare di sé con il rilascio di un nuovo, oscuro teaser che preannuncia l'imminente arrivo del trailer completo previsto per lunedì. Il breve video, caricato sugli account social ufficiali del film, offre una panoramica su un'enigmatica struttura in pietra, adornata da un inquietante simbolo esagramma, suggerendo che potrebbe essere il luogo dove il conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård, si riposa durante le ore diurne.

Il nuovo teaser di Nosferatu: cosa preannuncia?

Bill Skarsgård sembra essersi trasformato completamente per questo ruolo, ben oltre quanto visto nella sua celebre interpretazione di Pennywise nei film di It. Il regista ha dichiarato che Skarsgård ha perso una quantità significativa di peso per incarnare il nobile vampiro della Transilvania e ha lavorato con un maestro d'opera lirica per abbassare la sua voce di un'ottava. Secondo Eggers, il livello di trasformazione è tale che gli spettatori non riusciranno a riconoscere Skarsgård nel personaggio di Orlok.

Eggers, già noto per opere visivamente e narrativamente complesse come The Witch e The Northman, ha spiegato che nonostante alcuni elementi possano ricordare Max Schreck (l'attore che interpretò Orlok nel film originale del 1922), ha voluto adottare un nuovo approccio per la sua pellicola. "Mi sono chiesto: come apparirebbe davvero un nobile morto della Transilvania?", ha detto Eggers, sottolineando l'obiettivo di rendere il vampiro ancora più sinistro e disturbante.

Nosferatu è la rivisitazione di un grande classico del cinema horror, diretto per la prima volta da F.W. Murnau nel 1922 e rifatto successivamente da Werner Herzog nel 1979. Il film racconta una storia gotica ambientata nella Germania del XIX secolo, incentrata sull'ossessione tra una giovane donna e il vampiro che la perseguita, portando distruzione e terrore.

Nosferatu, Bill Skarsgard: "Il Conte Orlok è disgustoso e sexy al tempo stesso"

Il cast di questo attesissimo remake comprende anche nomi di spicco come Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, e Aaron Taylor Johnson, promettendo una performance straordinaria da parte di tutti gli attori coinvolti.

La data di uscita di Nosferatu è fissata per il 25 dicembre 2024, preparando così il terreno per un Natale diverso dal solito, intriso di oscurità e paura.