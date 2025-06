Nosferatu, Hideo Kojima ha adorato il film di Robert Eggers: "Come in un sogno"

Hideo Kojima è un grandissimo appassionato di cinema e questo è abbastanza evidente anche dalla struttura dei suoi videogame che prende spesso in prestito più di qualcosina dal mondo della Settima Arte. Il designer si diletta spesso, quindi, in brevi recensioni cinematografiche e l'ultima ha riguardato il Nosferatu di Robert Eggers.

Dopo aver preso parte a una proiezione sold out di Nosferatu, Kojima è rimasto sconvolto dal mondo costruito dal film definendo il lavoro di Eggers "ammaliante", ed elogiando il modo in cui il suo horror gotico ha elevato Dracula ad arte.

"Ho visto l'ultimo film di Robert Eggers, Nosferatu. Era la prima volta che tornavo al Cinema Chante dopo un po' di tempo", ha scritto Kojima su X. "Mi è sembrato di essere in un sogno per tutto il tempo, assolutamente affascinante. Da fan di Robert Eggers e del classico Nosferatu (Dracula), sono rimasto completamente soddisfatto. La costruzione del mondo, il design della produzione, i costumi, l'illuminazione, l'uso delle ombre e del fumo e la regia in stile omaggio sono stati tutti superbi. L'horror gotico classico può davvero essere arte".

L'importanza dei dettagli nel cinema di Robert Eggers

La recensione di Kojima di Nosferatu mette in evidenza il livello di dettaglio della costruzione del mondo e delle immagini del film e offre uno sguardo all'entusiasmo dei fan dell'horror giapponese per il film di Eggers.

Noto per la sua regia autentica, il regista di The Lighthouse si è impegnato a fondo per ricreare quel tipo di esperienza nel suo horror gotico del 2024, tra cui l'utilizzo di migliaia di topi vivi, le riprese in un castello infestato e l'uso di luci di candele d'epoca. L'elogio di Kojima, che fa eco all'acclamazione della critica che il film ha ricevuto alla sua uscita, è una ulteriore conferma dell'ottimo lavoro svolto da Eggers.

Kojima è solo l'ultima figura di spicco del settore a lodare Nosferatu. Tra loro ricordiamo anche Martin Scorsese, il fondatore e CEO di Blumhouse Productions Jason Blum e il regista di Anora Sean Baker. La pellicola ha ricevuto l'84% di approvazione da parte della critica su 358 recensioni su Rotten Tomatoes. Tuttavia, il film non ha vinto l'Oscar nelle quattro categorie per le quali era stato nominato.