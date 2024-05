Nosferatu, Bill Skarsgard: "Il Conte Orlok è disgustoso e sexy al tempo stesso"

Bill Skarsgard ha rivelato qualche dettaglio del Conte Orlock, il personaggio che interpreterà nel film Nosferatu diretto da Robert Eggers.

L'attore, prossimamente protagonista sul grande schermo con The Crow, ha svelato che il personaggio sarà "schifoso, ma davvero sessualizzato".

Un ruolo complicato

Robert Eggers aveva anticipato al magazine Empire che Bill Skarsgård aveva compiuto una nuova trasformazione fisica per interpretare il suo personaggio in Nosferatu.

Bill Skarsgard sarà un vampiro nell'horror

Inizialmente la star di It e The Crow aveva fatto l'audizione per Freidrich Harding, ricevendo poi un'offerta per la parte del protagonista Thomas Hutter. Quando il progetto è stato accantonato a causa di problemi economici e tempistiche complicate, Bill ha scritto al filmmaker implorandolo di essere coinvolto e le sue speranze non sono state ostacolate nemmeno quando è stato scelto Nicholas Hoult per Hutter e Aaron Taylor-Johnson per Harding. Eggers lo ha per fortuna contattato per chiedergli se fosse interessato alla parte del Conte Orlok, il vampiro coinvolto nella storia che lo ha costretto a sottoporsi a tre-sei ore di trucco prima di interpretare le sue scene e lo ha obbligato a lavorare sulla sua voce.

Nosferatu: cosa sappiamo del nuovo film di Robert Eggers

Una trasformazione fisica

L'attore ha ora confermato a Esquire: "Non penso che le persone mi riconosceranno". Orlock sarà inoltre una presenza "sexy" e il suo interprete ha voluto specificare: "Lui è disgustoso, ma è davvero sessualizzato. Sfrutta una perversione sessuale legata al potere del mostro e al tipo di attrazione che suscita. Spero che gli spettatori ne saranno un po' attratti e al tempo stesso siano disgustati dalla propria attrazione".

Skarsgard ha inoltre ammesso che la solitudine necessaria a immergersi nel personaggio ha avuto le sue conseguenze: "Era come evocare il male puro. Mi ci è voluto un po' per liberarmi del demone che avevo invocato dentro di me".

Nosferatu avrà come star anche Nicholas Hoult nel ruolo di Thomas Hutter, Lily-Rose Depp che sarà Ellen Hutter, Aaron Taylor-Johnson nei panni di Friedrich Harding, Emma Corrin nel ruolo di Hanna Hargind, Willem Dafoe che sarà il professore Albin Eberhart Von Franz, Simon McBurney che sarà Herr Knock, e Ralph Ineson nel ruolo del Dottor Wilhelm Sievers.