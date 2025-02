Nosferatu, Martin Scorsese promuove l'horror: "Tutto ciò che fa Robert Eggers è fantastico"

Martin Scorsese è un fan di Robert Eggers. Il veterano del cinema ha lodato l'opera del giovane collega durante un recente incontro pubblico dedicato a Nosferatu, l'ultima fatica del cineasta.

"È fantastico", ha detto Scorsese lodando il film. -"Tutto ciò che fa questo ragazzo è sorprendente. Questo è un film che ti lascia inerme, ti trascina nel suo mondo, Ti senti come se ti trovassi davvero in Transilvania. Cavolo, è straordinario."_

Pur non essendo un fan del genere horror, Martin Scorsese ha riconosciuto pubblicamente il talento di Eggers, lodato da molti come uno degli innovatori con opere come __The Witch_, The Northman_ e The Lighthouse.

Martin Scorsese

Il presente e il futuro di Robert Eggers

Mentre Nosferatu prosegue la sua corsa forte di 176 milioni di incassi globali, Robert Eggers ha già annunciato il suo prossimo progetto: Werwulf, ancora un horror, stavolta incentrato sui lupi mannari, ambientato nell'Inghilterra del 13° secolo. Eggers ha scritto la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore di The Northman, Sjón.

Il regista ha promesso che Werwulf, al cinema a Natale 2026, sarà ancora più terrificante dei suoi film passati.

"È di gran lunga la cosa più oscura che abbia mai scritto", ha detto.

E mentre Eggers prosegue le sue ricerche meticolose per ricostruire l'Antica Inghilterra, Martin Scorsese sta per dare il via alle riprese di The Devil in the White City, dove tornerà a dirigere Leonardo DiCaprio. Il film, ispirato al libro di Erik Larson The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America, racconta la storia dell'Esposizione mondiale di Chicago del 1893, seguendo l'ambizioso architetto Daniel H. Burnham e gli omicidi del serial killer Dr. H.H. Holmes avvenuti durante l'evento.