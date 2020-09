Non ci resta che piangere, su Disney+ in streaming da oggi

Non ci resta che piangere, il cult con Roberto Benigni e Massimo Troisi, arriva da oggi in streaming su Disney Plus nel catalogo di settembre 2020!

Non ci resta che piangere arriva in streaming su Disney Plus da oggi 18 settembre per una prima serata all'insegna della comicità. Il film con Massimo Troisi e Roberto Benigni, che sebbene accolto con qualche remora dalla critica è entrato tra i cult del cinema italiano, arriva sul nuovo gigante streaming per essere visto su ogni tipo di supporto!

La trama di Non ci resta che piangere è ormai nota a tutti. Due giovani amici, senza volerlo, si perdono durante un brutto temporale e si ritrovano catapultati in un passato lontanissimo. Mario e Saverio, uno bidello "filosofo", timoroso e riflessivo l'altro maestro dal carattere impulsivo e difficile, ma più "aperto" alle novità si ritrovano a vivere un'avventura fuori dal comune, tra incontri con menti illuminate, il timore di restare uccisi mentre tentano di cambiare per sempre il corso della storia come quando a Saverio viene la grande idea di andare in Spagna per fermare Cristoforo Colombo prima che scopra l'America.

Massimo Troisi e Roberto Benigni in Non ci resta che piangere

Mario e Saverio sono ovviamente Massimo Troisi e Roberto Benigni, i due comici ed amici sono anche i registi e gli autori della sceneggiatura che firmarono insieme a Giuseppe Bertolucci. Altri protagonisti del film sono Amanda Sandrelli, Paolo Bonacelli e Carlo Monni.

Roberto Benigni: il piccolo diavolo compie 65 anni e ci insegna che la vita è bella

Il titolo del lungometraggio deriva da una lettera di Francesco Petrarca indirizzata a Barbato da Sulmona. Non ci resta che piangere è nella nostra memoria per i numerosi sketch e le battute che ancora oggi fanno ridere e qualche volta riflettere. Roberto Benigni e Massimo Troisi sono stati in questo film ai livelli di una delle coppie storiche della commedia italiana, parliamo di Totò e Peppino De Filippo a cui i due comici rendono omaggio quando scrivono la lettera a Girolamo Savonarola, che ricorda quella scritta dai due attori napoletani in Totò, Peppino e la... malafemmina.