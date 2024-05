Bardolino 2024: omaggio a Non ci resta che piangere, Iris Peynado e Daniele Ciprì presidenti di giuria

Annunciato il programma del Bardolino Film Festival, giunto alla quarta edizione, che si terrà sul lago di Garda dal 19 al 23 giugno. La manifestazione ospiterà l'omaggio a Non ci resta che piangere in occasione del quarantennale del cult con Roberto Benigni e Massimo Troisi. Due le due sezioni competitive, BFF Doc e BFF Short, rispettivamente, per documentari e cortometraggi, le cui giurie saranno guidate dai presidenti Iris Peynado e Daniele Ciprì.

Iris Peynado è un'attrice dominicana, italiana d'adozione, nota al grande pubblico per alcuni personaggi indimenticabili tra cui spiccano Astriaha in Non ci resta che piangere e la Maga Columbia in Attila flagello di Dio. Accanto al suo ruolo da giurata, Peynado sarà anche protagonista di uno speciale omaggio che il Bardolino Film Festival vuole rendere a un classico del cinema italiano come Non ci resta che piangere, che quest'anno festeggia i 40 anni dall'uscita nei cinema. La pellicola sarà proiettata a Bardolino nella sua versione integrale trasmessa una sola volta in tv, nella quale viene sviluppata la relazione tra Mario e la guerriera Astriaha. La sua interprete racconterà al pubblico gli aneddoti e i dietro le quinte di questo film diventato leggenda. A condurre i lavori della giuria BFF Short, accanto a Iris Peynado, saranno la giornalista Alessandra De Luca e il produttore cinematografico Andrea Rapallini.

Massimo Troisi e Roberto Benigni in Non ci resta che piangere

Il concorso documentari

Presidente della giuria del concorso documentari sarà, invece, Daniele CiprìDaniele Ciprì, regista, sceneggiatore e direttore della fotografia. Creatore di Cinico TV insieme a Franco Maresco, con cui ha diretto pellicole cult tra cui Lo zio di Brooklyn e Totò che visse due volte, Daniele Ciprì ha realizzato importanti film da solista come È stato il figlio e La buca, e firmato la fotografia di numerosi film italiani tra cui Vincere di Marco Bellocchio, per il quale ha vinto il Nastro d'Argento. Insieme a Daniele Ciprì, faranno parte della giuria di BFF Doc Michele Suma, direttore artistico del Sudestival di Monopoli, e Nicole Bianchi, giornalista per Cinecittà News e Ottoemezzo, oltre che autrice tv.