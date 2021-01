Nomadland è il miglior film dell'anno per i National Society of Film Critics Awards

Prosegue la marcia trionfale di Nomadland nella stagione dei premi. La pellicola di Chloe Zhao, Leone d'oro a Venezia, è il miglior film dell'anno per i National Society of Film Critics Awards.

Nomadland: un primo piano di Frances McDormand

Nomadland ha vinto ben quattro riconoscimenti ai National Society of Film Critics Awards, inclusi, oltre a miglior film, miglior fotografia, miglior regista e miglior attrice (Frances McDormand).

Il premio per il miglior attore è andato a Delroy Lindo per il film di Spike Lee Da 5 Bloods - Come fratelli. La bulgara Maria Bakalova è stata premiata come miglior attrice non protagonista per la sua performance in Borat: Subsequent Moviefilm, mentre Paul Raci è il miglior attrice non protagonista per la performance in Sound Of Metal.

Gli altri premi sono andati al documentario Collective, miglior film straniero, a Time, premiato come miglior documentario e al drammatico Never Rarely Sometimes Always, diretto da Eliza Hittman, che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura.

La National Society of Film Critics è composta da circa 60 critici provenienti da ogni parte degli Stati Uniti.