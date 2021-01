No Time to Die slitta ancora: il nuovo James Bond uscirà a ottobre

Nuovo spostamento dell'uscita di No Time to Die, MGM ha fissato la nuova data per l'8 ottobre rinunciando a un'uscita primaverile per il film con Daniel Craig.

L'uscita di No Time to Die, l'ultimo film della serie di James Bond, subisce un nuovo ritardo a causa dell'emergenza sanitaria: MGM ha annunciato poche ore fa che il film arriverà nei cinema l'8 ottobre.

No Time To Die: Léa Seydoux e Daniel Craig in una foto del film

No Time to Die, uno dei film più attesi del 2021, è stato nuovamente ritardato.

La pellicola action, l'ultima interpretata da Daniel Craig nei panni dell'elegante spia, doveva uscire il 2 aprile, ma il peggioramento della situazione sanitaria globale ha portato a un nuovo stravolgimento nella programmazione dell'uscita.

Questo, per No Time to Die, è il terzo spostamento di data: in origine il venticinquesimo capitolo della saga di Bond sarebbe dovuto uscire ad aprile 2020. Il film di Bond è solo uno dei tanti titoli a subire questo trattamento vista la drammatica situazione globale che ha portato alla chiusura dei cinema in molte nazioni.

Per molte pellicole la cui uscita è paralizzata dall'emergenza, altre scelgono forme di distribuzione alternativa come lo streaming. Questo è il caso di Wonder Woman 1984, distribuito da Warner Bros. in un'uscita ibrida cinema/streaming su HBO Max. Warner ha anticipato che tutti i suoi titoli del 2021 seguiranno lo stesso modello. Altre pellicole, come Soul e Mulan, hanno scelto direttamente la via dello streaming su Disney+.