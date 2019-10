No Time to Die: 007 nel primo poster ufficiale del nuovo film di James Bond!

il primo poster di No Time to Die, il nuovo film di 007 con Daniel Craig arriva in occasione del James Bond Day.

Ecco il primo teaser poster ufficiale di No Time to Die; il nuovo film di 007 con Daniel Craig nei panni di James Bond. L'immagine, diffusa in occasione del #JamesBondDay, è uno scatto del fotografo Greg Williams e ha al centro l'iconico agente segreto, vestito di tutto punto, la tag-line del titolo e la data di uscita, aprile 2020.

Secondo quanto rilasciato dalla sinossi ufficiale, in No Time to Die Bond ha abbandonato il servizio attivo al MI6 e si gode una vita tranquilla in Giamaica. A spezzare l'idillio sarà però un amico di vecchia data, Felix Leiter della CIA, che gli chiede di aiutarlo a ritrovare uno scienziato rapito. La missione si rivelerà più complicata e rischiosa e 007 si troverà a fronteggiare un misterioso nuovo nemico dotato di una sofisticata, quanto letale, arma tecnologica.

Il film, che fino a poco tempo fa aveva il titolo non ufficiale di Bond 25, diretto da Cary Fukunaga, dopo il forfait di Danny Boyle, vede per l'ultima volta Daniel Craig ricoprire la parte dell'agente segreto più famoso del cinema. Insieme a lui tornano: Ralph Fiennes nel ruolo di M, Léa Seydoux come Madeleine, Naomie Harris sarà ancora una volta Moneypenny, Ben Whishaw è l'inventore tuttofare Q e Rory Kinnear è Tanner. A vestire i panni di Leiter sarà Jeffrey Wright che aveva già recitato questo personaggio in Casino Royale e Quantum of Solace. Rami Malek, premio Oscar per Bohemian Raphsody, sarà il villain, mentre la lanciatissima Ana De Arma sarà una delle nuove Bondgirl. Parte delle riprese di No Time to Die si sono svolte in Italia, dove ad agosto troupe e cast hanno girato a Matera e nei dintorni della città dei Sassi, per poi spostarsi in Calabria.