No Time to Die: debutto da 56 milioni al box office USA, 300 milioni a livello globale

No Time to Die: un'immagine del trailer

James Bond conferma il suo fascino irresistibile anche sul pubblico americano. L'ultimo capitolo della saga, No Time to Die, apre con un solido debutto da 56 milioni al box office USA, raccolti in 4.407 sale con una media per sala di 12.700 dollari. A livello globale, il film ha già raggiunto i 300 milioni di dollari. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

No time to die: la figlia di Daniel Craig sul red carpet con il padre per la premiere del film (FOTO)

Bond scalza dalla vetta il cinecomic Venom - La furia di Carnage. Il sequel di Venom, del 2018, interpretato Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson, incassa altri 32 milioni superando a 141 milioni complessivi. Dopo le prime reazioni positive post-visione di Venom - La Furia di Carnage il pubblico americano continua a sostenere il film diretto da Andy Serkis che negli USA ha segnato la miglior apertura dai tempi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Venom 2, Tom Hardy chiede di non fare spoiler: "Quello che vedrete dovrà restare in sala"

Alle spalle del sequel di Venom troviamo la pellicola d'animazione La famiglia Addams 2, che incassa altri 10 milioni superando i 31 milioni complessivi. Il sequel animato della popolare saga degli Addams, che verrà presentato in anteprima italiana durante la Festa di Roma 2021 nella sezione Alice nella Città, vede Morticia e Gomez alle prese con la crescita dei loro figli, ormai adolescenti, e dei problemi che ne derivano.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Meng'er Zhang in una scena d'azione

Dopo aver dominato il botteghino americano per alcune settimane, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli scende al quarto posto e incassa altri 4,2 milioni che portano la pellicola Marvel a un totale di 212 milioni. Come potete leggere nella nostra recensione di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, il film si concentra sull'eroe Shang-Chi, chiamato a confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Simu Liu è Shang-Chi: "Spider-Man mi batterebbe nelle acrobazie, ma non a karaoke!"

Quinto I molti santi del New Jersey, che incassa 1,4 milioni e si porta a un totale di 7,4 milioni. Il film, prequel de I Soprano, scritto dal creatore della serie, David Chase, insieme a Lawrence Konner, è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.