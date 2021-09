No Time to Die: Ben Whishaw ha in mente un paio di attori gay per rimpiazzare Daniel Craig

No Time To Die esce oggi nelle sale e uno dei componenti del cast, Ben Whishaw, già sta pensando ai nomi per rimpiazzare Daniel Craig nel ruolo di James Bond con un attore gay.

La star di No Time to Die, Ben Whishaw, vorrebbe vedere un attore gay nel ruolo di James Bond, che Daniel Craig ha ufficialmente lasciato dopo l'ultimo film dedicato all'agente 007 in uscita oggi al cinema.

Da quando la notizia dell'addio di Daniel Craig al personaggio di James è divenuta ufficiale, molti si chiedono chi è che rimpiazzerà l'attore in uno dei ruoli più iconici della storia cinematografica. Il suo collega Ben Whishaw ha una sua idea ben precisa in merito: vorrebbe che lo interpretasse un attore gay. In un'intervista con Attitude per la presentazione di No Time to Die, la star ha detto la sua:

"Dio, te lo immagini? Voglio dire, sarebbe una cosa piuttosto straordinaria. Mi piacerebbe vedere una cosa del genere. Credo davvero che dovremmo lavorare per un mondo in cui chiunque possa interpretare qualsiasi cosa e sarebbe davvero elettrizzante. Penso che sarebbe un vero progresso. Ma vedremo, vedremo a che punto siamo. Sono stupito da quanto è cambiato solo negli ultimi cinque o sei anni, quindi vedremo"

Ben Whishaw si è espresso su un paio di attori britannici apertamente gay che vorrebbe vedere come Bond: Luke Evans e Jonathan Bailey di Bridgerton, entrambi definiti da lui perfetti per interpretare l'agente 007: "Sono entrambi attori che sembrano davvero in grado di farlo e sarebbero un casting ideale. E sarebbe elettrizzante vedere uno di loro farlo"

Non sappiamo ancora che futuro ci sarà per James Bond, anche perché il recasting per il personaggio comincerà solo nel 2022. Al momento, possiamo goderci il ritorno di James Bond di cui parliamo nella nostra recensione di No Time to Die, da oggi al cinema.