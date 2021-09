Nightmare Alley: le prime foto del nuovo film di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro è tornato alla regia con Nightmare Alley e le prime foto ufficiali, condivise da Vanity Fair, regalano dei ritratti dei protagonisti della storia.

Gli scatti rivelano il look di star come Bradley Cooper, Cate Blanchett e Rooney Mara nel film, che non avrà alcun elemento sovrannaturale e si basa solo sulla realtà.

Nightmare Alley: Cate Blanchett e Bradley Cooper in una foto del film

Nightmare Alley arriverà nelle sale americane il 17 dicembre e vedrà Bradley Cooper impegnato nel ruolo di Stanton Carlisle, un ex giostraio che ora è diventato una star dei nightclub usando i trucchi imparati in passato e fingendosi in grado di leggere la mente.

Cate Blanchett sarà invece la dottoressa Lilith Ritter, che prima cerca di dimostrare il suo inganno e poi viene coinvolta nella situazione.

Willem Dafoe sarà invece l'impresario Clem Hoately, Toni Collette è l'esperta in tarocchi Zeena sposata con Pete (David Strathairn), spesso ubriaco, mentre Rooney Mara è Molly, con cui Stanton fugge in città, e Ron Perlman interpreta Bruno.

Nightmare Alley: Bradley Cooper in una foto del film

Nightmare Alley: un'immagine di Bradley Cooper

Nightmare Alley: Willem Dafoe nella parte di Clem Hoatel

Nightmare Alley: Toni Collette nel ruolo di Zeena

Nightmare Alley: una foto di Rooney Mara e Bradley Cooper

Il progetto si basa su un romanzo del 1946 scritto da William Lindsay Morgan e la sceneggiatura è firmata da Guillermo del Toro e Kim Morgan. Il regista si è avvicinato al progetto all'inizio degli anni '90 dopo che Ron Perlman gli ha proposto la storia sperando di poterne realizzare un film insieme, progetto a lungo ostacolato dalle difficoltà nell'ottenere i diritti dell'opera originale.