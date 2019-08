Nightmare Alley: Cate Blanchett nel cast del film di Guillermo del Toro

Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro, potrebbe avere nel suo cast anche l'attrice Cate Blanchett.

Il progetto dovrebbe entrare nella fase delle riprese nei primi mesi del 2020 e sarà prodotto da Fox Searchlight.

Guillermo del Toro sarà regista e sceneggiatore, in collaborazione con Kim Morgan, di Nightmare Alley e il protagonista sarà Bradley Cooper.

Per ora la produzione non ha confermato l'accordo che sembra essere stato raggiunto con Cate Blanchett, star che dovrebbe avere il ruolo della protagonista femminile.

Il film sarà tratto dal romanzo scritto da William Lindsay Gresham, già alla base nel 1947 di un film con star Tyrone Power.

Al centro della trama c'è un ambizioso truffatore che unisce le forze con una psichiatra, ancora più corrotta di lui. Inizialmente i due collaborano con successo per ingannare le persone, ma la donna cambia le carte in tavola e inizia a manipolarlo.

Del Toro, dopo le vittore ottienute da La forma dell'acqua, è stato impegnato come produttore in occasione di Antlers e Scary Stories to Tell in the dark.

Cate, invece, ritornerà sugli schermi in occasione del film Where'd you go Bernadette e della serie Mrs. America, prodotta da FX.