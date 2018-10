Cate Blanchett star della serie limitata Mrs. America

Cate Blanchett debutterà nel mondo televisivo in occasione della serie limitata Mrs. America, un nuovo progetto targato FX.

L'attrice premio Oscar avrà il ruolo di Phillys Schlafly, una donna molto conservatrice contraria al movimento femminista che richiedeva la parità dei diritti.

Il progetto sarà scritto da Dahvi Waller, in precedenza nel team di Mad Men, e seguirà la battaglia culturale avvenuta negli anni Settanta che ha modificato radicalmente il panorama politico e sociale attraverso le storie di femministe come Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug e Jill Ruckelshaus.

Cate sarà coinvolta anche come produttrice e ha dichiarato in un comunicato: "Sono estremamente entusiasta di immergermi nel materiale. Non c'è un periodo più appropriato rispetto a questo per riavvicinarsi a un periodo storico incredibilmente rilevante nel contesto contemporaneo".

John Landgraf, amministratore delegato di FX, ha aggiunto: "Cate Blanchett è una delle attrici più grandiose della nostra epoca e siamo davvero onorati dal fatto che sarà la protagonista di Mrs. America. Non abbiamo alcun dubbio che sia perfetta per il ruolo di Phyllis Schlafly, che è stata una delle figure più polarizzanti e complesse degli anni Settanta con la sua opposizione all'Emendamento per ottenere i diritti delle donne e nel tentativo di sconfiggere la proposta".

Le riprese della serie inizieranno nel 2019.