Netflix rivela che oltre la metà dei suoi abbonati in tutto il mondo guarda anime

All'Anime Expo 2025, Netflix ha presentato dati sorprendenti: oltre metà degli abbonati globali guarda anime e, nel solo 2024, sono state superate un miliardo di visualizzazioni. Il colosso dello streaming cavalca l'onda del successo con nuove uscite come Cyberpunk: Edgerunners 2 e Sakamoto Days, confermando che l'anime non è più una nicchia, ma un impero in espansione.

Netflix dichiara il dominio globale dell'animazione giapponese

Per anni considerato un passatempo di nicchia confinato ai confini dell'immaginario giapponese, gli anime hanno sfondato ogni barriera culturale per imporsi come una delle forme narrative più seguite al mondo. A confermarlo è Netflix, che all'Anime Expo 2025 ha diffuso numeri sbalorditivi: oggi oltre il 50% dei suoi abbonati globali consuma regolarmente anime, e nel solo 2024 sono state superate un miliardo di visualizzazioni. Non si tratta più di una moda passeggera, ma di un vero e proprio sorpasso generazionale.

Una scena di Jujutsu Kaisen

Il colosso dello streaming ha rivelato che più di 150 milioni di famiglie - circa 300 milioni di spettatori - si sono immerse in mondi animati. Cinque anni fa sembrava ancora un traguardo lontano, ma oggi gli anime scalano regolarmente le classifiche Top 10 globali non in lingua inglese della piattaforma.

Nel 2024 sono stati 33 i titoli anime a entrare nelle classifiche mondiali di Netflix, un numero più che raddoppiato rispetto al 2021. Serie come Jujutsu Kaisen e Spy x Family hanno trainato questo successo planetario, dimostrando che l'anime parla a tutte le età e latitudini, spezzando le barriere tra Est e Ovest, e tra generazioni. Per rispondere a una domanda così diffusa, Netflix ha ampliato il proprio impegno: oggi offre audio doppiati e descrizioni in oltre 30 lingue, affinché ogni spettatore possa sentirsi parte del viaggio.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Netflix ha scelto di non rallentare e di puntare ancora più in alto. Tra le novità più attese c'è Sakamoto Days, che torna con una seconda stagione pronta a decollare dal 14 luglio, dopo aver già conquistato 54 Paesi con la prima. E se l'azione non basta, all'orizzonte brilla Cyberpunk: Edgerunners 2, seguito dell'acclamata serie firmata Studio Trigger, di cui sono stati svelati teaser e key visual in anteprima. Per i più piccoli (e non solo), arriverà il 24 luglio My Melody & Kuromi, avventura stop-motion che intreccia estetica kawaii e delicate emozioni.

E non finisce qui. Il catalogo si arricchirà con la stagione 2 di Delicious in Dungeon, l'ultimo capitolo di Beastars e l'adattamento di The Fragrant Flower Blooms With Dignity. Il messaggio che emerge è limpido: gli anime non sono più semplicemente parte del panorama dei contenuti: li stanno guidando. E Netflix, con il vento in poppa, sembra decisa a mantenere il timone.