Crunchyroll ha ceduto un anime che su Netflix ha fatto più visualizzazioni di Demon Slayer e Jujutsu Kaisen

Netflix ha conquistato uno dei titoli anime più amati del 2024, Dungeon food, lasciando Crunchyroll a mani vuote. In un'intervista con la BBC, il presidente di Crunchyroll, Rahul Purini, ha commentato la competizione crescente nel settore, mentre la serie fantasy di Trigger continua a dominare le classifiche con il suo mix inedito di dungeon, comicità e cucina.

Dungeon food: il gioiello fantasy che Netflix ha sottratto a Crunchyroll

Nel grande banchetto dello streaming anime, Netflix è riuscita a mettere le mani su Dungeon food, una delle sorprese più gustose del 2024, lasciando Crunchyroll a digiunare. Durante un'intervista con la BBC, il presidente di Crunchyroll, Rahul Purini, ha ammesso - senza citare esplicitamente il titolo - che ogni anno si producono circa 300 anime in Giappone e che il loro obiettivo è assicurarne il maggior numero possibile in esclusiva. Ma questa volta il colpo grosso è finito nelle mani della concorrenza: "Netflix ha ottenuto la licenza per Dungeon food. È come una squadra di calcio che si accaparra i giocatori migliori all'estero", ha commentato scherzosamente il giornalista Tom Gerken. E Purini ha sorriso: "Hai ragione, è abbastanza simile."

Una scena di Dungeon Food

Prodotta dallo studio Trigger (Kill la Kill, Cyberpunk: Edgerunners), la serie è ambientata in un mondo di esploratori di dungeon in cerca di un leggendario regno d'oro. Ma il tono fiabesco è presto infranto da un colpo di scena grottesco: una guerriera viene divorata da un drago, e i suoi compagni si lanciano in una missione per salvarla... cucinando le creature che incontrano lungo la strada. Una miscela sorprendente di fantasy, umorismo e gastronomia che ha conquistato gli spettatori.

Mentre Crunchyroll continua a dominare con titoli come Solo Leveling, l'irriverente Dungeon Food ha lasciato il segno: è stato l'anime più visto su Netflix nella prima metà del 2024, superando titoli sacri come Demon Slayer, Spy x Family e Jujutsu Kaisen. Con oltre 90 milioni di ore di visione e 16 nomination ai Crunchyroll Anime Awards 2025 (tra cui Miglior Nuova Serie e Anime dell'Anno), il titolo è stato un successo clamoroso... almeno per il pubblico. Sì, perché ai premi ha incassato una sonora delusione, diventando uno dei più grandi "perdenti" della cerimonia*.

Nel frattempo, Crunchyroll può consolarsi con la performance stellare di Solo Leveling, che, secondo Purini, incarna il sogno di tutti i fan cresciuti con i videogiochi: "Quando riconoscono quei temi in una storia narrativa, è irresistibile". E con la seconda stagione appena uscita e già da record, la battaglia per l'anime dell'anno è tutt'altro che chiusa.