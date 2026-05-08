Jujutsu Kaisen entra ufficialmente nel Multiverso Marvel ed è tutto merito di una mutante

Non è un fan-made e non è un errore di stampa. In un fumetto Marvel ufficiale, una mutante finisce dritta nel bel mezzo del massacro di Shibuya, disturbando personalmente Sukuna e Gojo.

Se pensavate che il Multiverso Marvel avesse già dato tutto tra Kang e Doctor Doom, preparatevi a ricredervi. La Casa delle Idee ha appena alzato l'asticella del "nonsense" (quello bello) portando Tempesta nel bel mezzo dell'anime più chiacchierato degli ultimi anni. In una tavola che sta già facendo il giro dei forum, Ororo Munroe attraversa una crepa dimensionale e si ritrova a testimoniare un celebre scontro di Jujutsu Kaisen. Sì, proprio quel momento della seconda stagione che ha raso al suolo metà Tokyo.

Da Shibuya alla Marvel: solo un gioco di fan service?

Jujutsu Kaisen è, a tutti gli effetti, una realtà parallela all'interno dell'universo Marvel. Tutto merito (o colpa?) di Storm: Earth's Mightiest Mutant #4, dove la nostra X-Men preferita, nel suo pellegrinaggio tra le dimensioni, fa una sosta non programmata nel mondo degli stregoni di Gege Akutami.

Non è la prima volta che i fumetti americani strizzano l'occhio al Giappone - ricordate Yuji che spunta sullo sfondo di un numero di Nightwing alla DC? - ma qui siamo su un altro livello. Non è un semplice easter egg nascosto tra la folla, è un inserimento narrativo che apre scenari folli.

Al momento, né Marvel né Shueisha hanno parlato di un crossover strutturato, ma il segnale è chiaro: i confini tra fumetto occidentale e manga non sono mai stati così sottili.

Da Shibuya alla Marvel: solo un gioco di fan service?

C'è chi grida al colpo di genio e chi al marketing disperato, ma la verità sta nel mezzo. Vedere Storm fluttuare sopra le fiamme di Shibuya mentre Sukuna ride è l'attestato definitivo di quanto Jujutsu Kaisen sia diventato un fenomeno globale intoccabile.

Nanami in una scena dell'anime

Se la Marvel decide di citarti in modo così esplicito, significa che sei entrato nell'Olimpo della cultura pop, quello dove non servono più presentazioni. Certo, sognare uno scontro tra l'Energia Maledetta e i poteri mutanti è lecito, specialmente dopo aver visto collaborazioni assurde come quella tra Naruto e le Tartarughe Ninja o il futuro sequel di DC x Sonic.

Anche se il manga originale di Jujutsu Kaisen si è concluso (non senza traumi per i lettori), la sua influenza continua a espandersi come un'Espansione del Dominio senza fine. Il fatto che Marvel si sia presa il disturbo di inserire questo frammento proprio ora, con la quarta stagione dell'anime già confermata e in rampa di lancio, sottolinea una verità innegabile: l'opera di Akutami è il gigante con cui tutti devono fare i conti.

Resta da capire se questo rimarrà un "mordi e fuggi" editoriale o se Tempesta ha lasciato qualcosa di più di una scia di fulmini sopra i cieli di Shibuya. Nel dubbio, i fan hanno già iniziato a disegnare improbabili team-up tra Gojo e gli X-Men. E onestamente, chi siamo noi per dire che non succederà?