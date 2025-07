Cyberpunk: Edgerunners 2, il produttore promette: "Realizzerò una serie più triste perché mi rende felice"

Durante l'Anime Expo 2025, CD Projekt RED e Studio Trigger hanno annunciato ufficialmente il sequel di Cyberpunk: Edgerunners, serie cult di Netflix. Il nuovo capitolo sarà una storia indipendente, più oscura e malinconica, con nuovi personaggi e ambientato ancora una volta nella spietata Night City. Alla regia arriva Kai Ikarashi, mentre Bartosz Sztybor, produttore della serie, promette: "Voglio rendere il mondo triste".

Cyberpunk: Edgerunners 2, Night City si tinge ancora più d'ombra

Il sipario si è sollevato all'Anime Expo 2025 di Los Angeles su una delle notizie più attese dai fan della distopia cyberpunk: Cyberpunk: Edgerunners 2 è realtà. Dopo mesi di voci e speranze, CD Projekt RED e Studio Trigger hanno confermato che il seguito dell'acclamata serie del 2022 è ufficialmente in lavorazione. Ma chi si aspettava un ritorno del protagonista David Martinez dovrà ricredersi. Il primo teaser, condiviso poche ore dopo il panel, è stato categorico: David è morto. Al suo posto, si profila all'orizzonte una trama completamente nuova, un racconto autonomo ambientato ancora una volta nella brutale Night City, in cui compariranno solo personaggi inediti.

Il nuovo progetto sarà composto da dieci episodi autoconclusivi, con la regia affidata a Kai Ikarashi (già dietro il sesto episodio della prima stagione) e la sceneggiatura di Bartosz Sztybor, che si conferma anche produttore e showrunner. Il tono? Ancora più cupo. "Quando le persone sono tristi, io sono un po' felice", ha ammesso ironicamente Sztybor durante il panel, aggiungendo: "Le storie umane sono importanti per CD Projekt Red. Abbiamo creato Cyberpunk 2077 e vogliamo sempre scrivere storie incentrate sui personaggi. Ma l'altra cosa importante è che siamo un'azienda polacca. Io sono polacco e la gente in Polonia è triste. Nascono tristi, muoiono tristi, quindi voglio solo rendere triste il mondo intero". E se qualcuno si fosse illuso di assistere a una narrazione più leggera, lo stesso autore ha tagliato corto: "Una storia felice? No."

L'universo di Cyberpunk: Edgerunners resta invariato: alta tecnologia e disperazione umana si fondono tra neon sfocati e corpi potenziati, dove la carne si piega al metallo e l'identità si frantuma nell'interfaccia. Stavolta, però, sarà un'altra voce a raccontarci la follia della città. Il nuovo trailer - mostrato solo durante il panel vietato ai minori per l'alto tasso di violenza - lascia intuire una narrazione visivamente estrema, con lo stesso impianto tragico e personale che ha reso celebre il primo Edgerunners, vincitore dell'Anime of the Year ai Crunchyroll Awards 2023 e con un sorprendente 100% su Rotten Tomatoes.

Il video suggerisce un protagonista - forse un ragazzo o una ragazza - armato di macchina fotografica e pronto a muoversi tra i temi spinosi della vendetta e della redenzione.

Resta un'ultima domanda in sospeso: Lucy tornerà? Per ora, il silenzio aleggia. Ma a Night City, anche le assenze parlano.