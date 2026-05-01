Jujutsu Kaisen, lo studio MAPPA realizza un trailer sul sequel Modulo ma è "solo un'ipotesi"

Lo Studio MAPPA svela un teaser animato a sorpresa per celebrare l'uscita dell'ultimo volume di Jujutsu Kaisen: Modulo, ma non è un annuncio ufficiale, è "soltanto" un esercizio di stile.

Mentre i fan stanno ancora cercando di riprendersi dalle mazzate psicologiche della terza stagione di Jujutsu Kaisen e dal massacro del "Culling Game", lo Studio MAPPA ha deciso di lanciare un trailer per festeggiare l'uscita dell'ultimo volume di Jujutsu Kaisen: Modulo - il sequel firmato dal genio (spesso crudele) di Gege Akutami. Ma non c'è ancora il timbro dell'ufficialità per una serie TV, questo è soltanto... un esempio?

La nuova guardia: il destino di Tsurugi, Yuka e Maru

La storia di Jujutsu kaisen: MODULO fa un balzo in avanti di decenni, ignorando la zona di comfort per focalizzarsi sui nipoti di leggende del calibro di Yuto e Maki. Qui i nuovi protagonisti, Tsurugi, Yuka e Maru, si ritrovano a gestire un'eredità pesante in un mondo dove l'energia malefica ha cambiato faccia, scontrandosi con entità che sembrano arrivare da ben oltre l'atmosfera terrestre.

Anche se il manga è "breve" rispetto alla serie madre - parliamo di soli tre volumi - l'impatto narrativo di Modulo è diventato subito un cult. Il trailer di MAPPA non si limita a presentare facce nuove, ma gioca sporco con i sentimenti dei fan, confermando che vecchie glorie, incluso un Yuji Itadori decisamente cambiato, non sono ancora andate in pensione.

Questo sguardo sul futuro riempie i buchi lasciati dal finale della serie originale, svelando cosa sia successo in quei decenni di silenzio.

Il problema? Che questo trailer finemente elaborato da Studio MAPPA non è nemmeno un trailer ufficiale. È un esercizio, un omaggio, "quattro disegni messi in croce".

Grande schermo o TV? Il dubbio che scuote il fandom

Visto che il materiale originale è così compresso, in molti si chiedono che fine farà questo adattamento. Tre volumi sono pochi per una stagione infinita, ma perfetti per un lungometraggio ad alto budget. E conoscendo la recente passione di MAPPA per il cinema, l'ipotesi "film evento" è quella che sta raccogliendo più scommesse.

Yuji Itadori un una scena

Un film permetterebbe di mantenere quella qualità folle vista nel teaser senza massacrare lo staff con ritmi seriali. Al momento, la quarta stagione della serie principale resta il bersaglio grosso e non sappiamo se sarà davvero l'ultima. Questo significa che per vedere Modulo per intero potremmo dover aspettare un bel po'.

Però, il fatto che abbiano investito tempo e soldi per animare i momenti chiave del manga, "soltanto" come omaggio per l'uscita del manga, è un segnale che non si può ignorare. Chi ha fretta può già recuperare tutto Jujutsu Kaisen su Crunchyroll, per capire come tre ragazzi e un sacco di energia malefica stiano per riscrivere le regole della sopravvivenza umana.