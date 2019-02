Netflix, marzo 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Patrizio Marino

Nuovo mese, nuovi contenuti su Netflix! A marzo 2019 arrivano in catalogo la serie comedy After Life Scritta, diretta e interpreta da Ricky Gervais e Formula 1: Drive to Survive, sulla vita dei piloti più veloci. Nella sezione film arrivano un mare di saghe, Schindler's List e i Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Come sempre sono numerose le novita, tra Film e Serie TV. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix.

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

After Life, prima stagione disponibile dall'8 marzo

Formula 1: Drive to Survive, prima stagione disponibile dall'8 marzo

Love, Death & Robots, prima stagione disponibile dal 15 marzo

Turn Up Charlie, prima stagione disponibile dal 15 marzo

Osmosis, prima stagione disponibile dal 29 marzo

Santa Clarita Diet, terza stagione disponibile dal 29 marzo

I FILM SU NETFLIX

Film Originali Netflix

Film

Per saperne di più: Netflix Italia: Le ultime novità aggiunte tra serie e film