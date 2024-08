Netflix: i film e le serie tv da vedere in streaming ad agosto 2024

Dalla quarta stagione di Emily in Paris al film di South Park e John Wick 4, ecco tutte le novità in arrivo.

Agosto si preannuncia come un mese "caldo", anzi, caldissimo, ricco di novità su Netflix, con una serie di uscite che spaziano tra generi diversi. La piattaforma di streaming della grande N ci offre un'estate all'insegna del divertimento, del mistero e dell'avventura, con un'ampia gamma di contenuti per tutti i gusti. Ecco una selezione dei titoli più attesi che non potete perdervi.

The Umbrella Academy - Stagione 4

La popolare serie sui supereroi disfunzionali torna con la sua quarta stagione. Gli Hargreeves affrontano nuove minacce e intrighi mentre cercano di salvare il mondo, ancora una volta. La quarta stagione promette di rispondere alle domande rimaste in sospeso e di introdurre nuovi personaggi che complicheranno ulteriormente le dinamiche della famiglia, con un mix di azione, dramma e umorismo, The Umbrella Academy. Disponibile dall'8 agosto 2024.

Emily in Paris - Stagione 4 Parte 1

La frizzante serie che segue le avventure di Emily Cooper nella capitale francese ritorna con nuovi episodi pieni di romanticismo, moda e intrighi. Nella quarta stagione, Emily affronta nuove sfide professionali e personali, navigando tra le complessità delle relazioni amorose e le pressioni del suo lavoro nel mondo del marketing. Disponibile dal 15 agosto 2024.

Bussano alla porta

Un thriller misterioso che racconta la storia di una famiglia che riceve la visita di sconosciuti con intenzioni oscure. La tensione cresce mentre i protagonisti cercano di scoprire le vere motivazioni degli intrusi. Con una trama avvincente e la regia di M. Night Shyamalan, Bussano alla porta promette di essere uno dei thriller più discussi dell'anno. Disponibile dal 6 agosto 2024.

South Park - Il film: più grosso, più lungo & tutto intero

Il cult movie animato ritorna per farci ridere con il suo umorismo irriverente e le sue situazioni esagerate. South Park: il film - più grosso, più lungo & tutto intero porta sul grande schermo le avventure dei famosi personaggi della serie TV, offrendo una satira pungente e politicamente scorretta. Perfetto per una serata di risate senza freni. Disponibile dal 17 agosto 2024.

John Wick 4

Keanu Reeves torna nei panni del celebre sicario in un nuovo capitolo della saga che promette azione adrenalinica e coreografie mozzafiato. John Wick 4 vede il protagonista affrontare nuove sfide e nemici ancora più pericolosi, con scene d'azione spettacolari che hanno reso celebre la serie. Gli appassionati di cinema d'azione non resteranno delusi. Disponibile dal 24 agosto 2024.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie

Un nuovo film della celebre serie Sailor Moon, che promette di emozionare i fan con nuove avventure delle guerriere sailor. Questa produzione riprende le storie amate dai fan, offrendo una combinazione di azione, magia e momenti toccanti. Perfetto per chi desidera rivivere le emozioni dell'infanzia e per le nuove generazioni di spettatori. Disponibile dal 22 agosto 2024.

KAOS

Una nuova serie fantasy che reinterpreta i miti antichi in chiave moderna, promettendo intrighi divini e umani. Kaos esplora le dinamiche tra dei e mortali in un mondo ricco di colpi di scena e personaggi complessi, con una trama avvincente e un cast stellare. Disponibile dal 29 agosto 2024.

Altri Titoli in Uscita

Oltre ai titoli principali, Netflix offre anche altre novità interessanti: