John Wick: quanti anni ha il personaggio di Keanu Reeves? Lo rivela il produttore

Dopo averlo visto in ben quattro film e prima del prossimo spin-off in arrivo, proviamo a capire l'età del protagonista del franchise action

Nel corso dei quattro film del franchise di John Wick, l'età precisa del personaggio interpretato da Keanu Reeves non viene mai rivelata, ma adesso i fan possono farsi la loro idea in quanto quest'ultima è stata appena confermata dal produttore della saga.

John Wick ha vissuto un periodo decisamente movimentato nei suoi primi tre film. Il produttore Basil Iwanyk ha confermato la cronologia del franchise di John Wick e questa è risultata coerente con gli eventi della saga; la cosa sorprendente è che John aveva solo 52 anni quando è tornato dalla pensione.

"I primi tre film si svolgono nell'arco di circa due mesi", ha dichiarato Iwanyk a The Direct. "E poi John Wick 4 si svolge circa otto mesi dopo, quando si sta riprendendo dalle ferite. Quindi, questa saga durata circa dieci anni racconta in realtà solo un anno della vita di questo tizio". Keanu Reeves aveva 49 anni nel primo film e ha poi ripreso il ruolo con lo stesso fervore nei sequel.

John Wick 4, Keanu Reeves carica la pistola in una scena

John Wick e il gli altri eroi "avanti con l'età" al cinema

Il Babà Yaga di Keanu Reeves potrebbe tranquillamente reggere il confronto con il Robert McCall di The Equalizer (che nei tre film della saga ha sessant'anni), ma nessuno dei due appare mai penalizzato dagli acciacchi dell'età. Bryan Mills di Taken ha circa la stessa età, così come anche Ethan Hunt in Mission: Impossible - Dead Reckoning.

John Wick: Keanu Reeves parla della possibilità di girare il capitolo 5

Mentre John sembrava essere morto alla fine di John Wick 4, il regista Chad Stahelski ha dichiarato che il finale è stato volutamente ambiguo; la Lionsgate ha confermato infatti si essere al lavoro su un quinto film. Reeves si è già impegnato a partecipare ad altri episodi finché Stahelski sarà coinvolto nel progetto e, in base al cameo di John in Ballerina, il suo personaggio potrebbe tornare in altri spin-off e film standalone.

Stahelski ha spiegato che il franchise di John Wick è stato costruito un sequel alla volta; non c'è mai stato un piano generale a lungo termine. "Non c'è stato un solo film di John Wick in cui sapevamo già che ne avremmo fatto subito un altro".