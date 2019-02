Netflix, febbraio 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Patrizio Marino

Nuovo mese, nuovi contenuti esclusivi per Netflix! In arrivo a febbraio 2019 la serie Sci-fi Nightflyers e la serie antologica Dirty John, nella sezione film segnaliamo Smetto quando voglio - Masterclass e American Sniper di Clint Eastwood. Come sempre sono numerose le novità in arrivo nel catalogo, tra Film e Serie TV. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix.

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Russian Doll, Stagione 1 disponibile dal primo febbraio

Nightflyers, Stagione 1 disponibile dal primo febbraio

Free Rein: San Valentino, Speciale disponibile dal primo febbraio

Strega per sempre Stagione 1, disponibile dal primo febbraio

Bordertown - Sorjonen, Stagione 2, disponibile dal 2 febbraio

Giorno per Giorno, Stagione 3, disponibile dall'8 febbraio

Dirty John, Stagione 1, disponibile dal 14 febbraio

The Umbrella Academy, Stagione 1 disponibile dal 15 febbraio

Suburra - La serie, Stagione 2 disponibile dal 22 febbraio

Serie TV Originali NETFLIX - Episodi Settimanali

Star Trek: Discovery, Stagione 2 un nuovo episodio ogni venerdì

Le Serie TV

Suits, Stagione 7 disponibile dal 5 febbraio

I FILM SU NETFLIX

Film Originali Netflix

Velvet Buzzsaw, disponibile dal primo febbraio

High Flying Bird, disponibile dall'8 febbraio

The Breaker Upperers - Le sfasciacoppie, disponibile dal 15 febbraio

Paddleton, disponibile dal 22 febbraio

Non è romantico?, disponibile dal 28 febbraio

Film

Frankenstein di Mary Shelley, disponibile dal primo febbraio

Liberaci dal male, disponibile dal primo febbraio

Smetto quando voglio - Masterclass, disponibile dal 2 febbraio

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, disponibile dal 3 febbraio

American Sniper, disponibile dal 4 febbraio

Life - Non oltrepassare il limite, disponibile dal 6 febbraio

Billy Elliot, disponibile dal 15 febbraio

Vi presento Joe Black, disponibile dal 15 febbraio

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, disponibile dal 16 febbraio

Io che amo solo te, disponibile dal 22 febbraio

Beata ignoranza disponibile dal 23 febbraio

Documentari Originali

Chef's Table, Volume 6, disponibile dal 22 febbraio

Stand Up Comedy Originali

Ken Jeong: You Complete Me, Ho, disponibile dal 14 febbraio

Originali Netflix per i più Piccoli

Le Epiche Avventure di Capitan Mutanda, Stagione 2, disponibile dall'8 febbraio

Il principe dei draghi, Stagione 2 disponibile dal 15 febbraio

