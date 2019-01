I film e le serie tv in streaming della settimana, da Nightflyers a Russian Doll

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui la prima stagione di Nightflyers e Russian Doll!

Dal 28 gennaio in contemporanea su Fox e Now TV potete trovare l'inedita serie tv fanta-horror intitolata The Passage e prodotta da nomi illustri come Ridley Scott e Matt Reeves. A partire dal 1 febbraio su Netfix, invece, sarà disponibile l'atteso show Nightflyers basato sulla serie di libri scritti da George R.R. Martin, noto autore de Il trono di spade. Nightflyers sarà ambientata in un futuro in cui la Terra sta per essere distrutta e vede protagonisti alcuni scienziati che, insiema ad una persona dotata di poteri telepatici, partono per un viaggio a bordo della nave spaziale The Nightflyer con lo scopo di cercare una vita aliena.

Sempre su Netflix dal 1 febbraio verrà rilasciata anche Russian Doll, la serie tv creata dalla comica statunitense Amy Poehler ed interpretata da Leslye Headland. Infine vi consigliamo di non perdervi Velvet Buzzsaw, scritto e diretto da Dan Gilroy. Nel cast del film originale Netflix troviamo protagonisti Jake Gyllenhaal, Rene Russo e Toni Collette impegnati in una strana vicenda da brivido ambientata nello spietato mondo dell'arte contemporanea. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione! Ecco il filmato:

