Napoleon, Ridley Scott risponde allo storico che ha identificato gli errori nel trailer: 'Fatti una vita'

Ridley Scott non ha una risposta gentile per lo storico che ha fatto le pulci al trailer di Napoleon identificando alcuni errori.

A partire dal 23 novembre Ridley Scott sarà nei cinema italiani con la sua nuova fatica, l'epico Napoleon, che vede Joaquin Phoenix nei panni del controverso condottiero francese. Come ogni periodo movie che si rispetti, il trailer di Napoleon è finito sotto la lente degli storici che hanno analizzato le prime immagini del colossal col metro della veridicità storica scovando alcuni errori. La risposta di Ridley Scott alle critiche sollevate? "Fatevi una vita".

Napoleon: Joaquin Phoenix in una scena del film

Come osservato in un'intervista con il New Yorker, il trailer ufficiale di Napoleon è stato accolto in modo critico dallo storico televisivo Dan Snow, che ha sottolineato alcune delle inesattezze in un post virale su TikTok. Snow sosterrebbe che "Napoleone non sparò alle Piramidi", come si vede nel trailer che contiene una scena ambientata durante la celebre Battaglia delle Piramidi, e che Maria Antonietta "notoriamente aveva i capelli corti per l'esecuzione, mentre Napoleone non c'era", mentre nella ricostruzione di Ridley Scott vediamo Maria Antonietta con i capelli lunghi e crespi).

Quando gli è stato chiesto di rispondere alle osservazioni dello storico, il regista britannico ha risposto seccamente invitandolo a "farsi una vita".

Joaquin Phoenix aveva già affrontato la questione dell'accuratezza storica di Napoleon dichiarando a Empire: "Se vuoi davvero capire Napoleone, allora probabilmente dovresti studiare e leggere per conto tuo. Perché se vedi questo film, è un'esperienza raccontata attraverso gli occhi di Ridley".

Napoleon, Ridley Scott paragona il suo tiranno a Hitler o Stalin: "Ha commesso un sacco di atrocità"

La ricerca storica dietro Napoleon

Napoleon: una scena del film

Per essere onesti, Ridley Scott e il suo team hanno svolto ricerche approfondite per rendere Napoleon il più accurato possibile dal punto di vista storico. Hanno trascorso cinque giorni a girare la battaglia di Waterloo, che riproduce il modo in cui l'esercito britannico creava quadrati umani con le baionette rivolte verso l'esterno per spaventare i soldati francesi a cavallo. Hanno anche studiato le differenze tra il modo in cui i soldati francesi e quelli britannici caricavano le baionette per rappresentare correttamente la battaglia.

Napoleon non è il primo tentativo di Hollywod di raccontare le gesta dell'imperatore francese in un film ad alto budget. Stanley Kubrick provò, senza successo, a far decollare un film su Napoleone. Scott ha detto al New Yorker che una volta gli era stata inviata la sceneggiatura inutilizzata del progetto di Kubrick, ma l'ha trovata deludente poiché copriva la vita di Napoleone dalla nascita alla morte. Il film di Scott, scritto da David Scarpa, si concentra invece sul matrimonio di Napoleone e Josephine.

Visto il talento di Joaquin Phoenix e la possibilità che fornisce l'ennesima grande performance, per Napoleon si profila la possibilità di essere candidato agli Oscar in varie categorie.

"Non ho mai ricevuto un Oscar" confessa l'85enne Scott al New Yorker. "E, se mai ne avrò uno, dirò: 'Era ora!'"