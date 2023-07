Napoleon, Ridley Scott paragona il suo tiranno a Hitler o Stalin: 'Ha commesso un sacco di atrocità'

Il Napoleone Bonaparte di Ridley Scott non sarà un condottiero idealizzato e idolatrato. il regista inglese ha messo bene in chiaro che il suo sguardo sul personaggio storico ne analizzerà i lati oscuri. Scott lo paragona, infatti, a un tiranno al pari di Hitler o Stalin.

Le contraddizioni in gioco sono incanalate nella figura di Napoleone incarnata da Joaquin Phoenix. La pellicola dalla durata fiume di Ridley Scott non si concentrerà sui trionfi di Napoleone, ma narrerà le atrocità commesse per conquistare l'immenso potere. "Lo paragono ad Alessandro Magno. Adolf Hitler. Stalin", spiega Ridley Scott a Empire. "Ha commesso un sacco di crudeltà. Allo stesso tempo, era una figura straordinaria per il suo coraggio, per il suo potere e per il suo dominio. Anche Joaquin Phoenix era intenzionato a sovvertire l'idea di eroismo, vittoria e la storia di una figura ribelle che scala le classi sociali. Questo è sicuramente qualcosa che volevamo evitare, volevo schivare le convenzioni del film biografico".

Napoleon: il "ridicolo" accento di Joaquin Phoenix nel trailer confonde gli spettatori

Joaquin Phoenix, la scelta perfetta per Ridley Scott

Napoleon: una scena del film

Quando si è trovato a scegliere l'attore a cui affidare il ruolo di Napoleone Bonaparte, Ridley Scott sapeva che Joaquin Phoenix era l'uomo adatto al lavoro dopo averlo visto in Joker. ("Stavo fissando Joaquin e mi dicevo: 'Questo piccolo demone è Napoleone Bonaparte.' Gli assomiglia.")

Insieme hanno creato un film che rappresenta il cinema di Ridley Scott in tutto e per tutto. "Se vuoi davvero capire Napoleone, allora probabilmente dovresti studiare e leggere per conto tuo", ha spiegato Phoenix a Empire. "Perché se vedi questo film, è questa esperienza raccontata attraverso gli occhi di Ridley. È un mondo così complesso. Voglio dire, è così fottutamente problematico. Quello che stavamo cercando era qualcosa che catturasse i sentimenti di quest'uomo".

L'uscita italiana nei cinema di Napoleone è prevista per il 22 novembre 2023, successivamente il film approderà in streaming su Apple TV+.