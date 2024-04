Napoleon: Apple non ha in programma di distribuire la versione di 4 ore di Ridley Scott

A fine agosto si era diffusa la notizia che Ridley Scott stava lavorando a una versione di quattro ore del suo Napoleon. Il regista aveva anticipato a Total Film che la sua director's cut sarebbe stata disponibile in streaming dopo l'uscita della versione cinematografica definendola perfino "fantastica". Ma a quanto pare il cineasta inglese aveva fatto i conti senza l'oste.

Napoleon: Joaquin Phoenix durante l'iconica incoronazione dell'Imperatore

Da quanto riferito da World of Reel, la versione di Napoleon di quattro ore "non sarà resa disponibile a breve" visto che Apple non ha in programma di distribuirla.

A spingere lo streamer a bloccare i progetti per la distribuzione potrebbe essere stata l'accoglienza controversa riservata al film e gli attacchi degli storici, che hanno rilevato i numerosi errori presenti nella messa in scena.

Napoleon, Vanessa Kirby commenta le scene di sesso "strane": "Volevamo che fossero divertenti"

Non tutti vogliono la director's cut

Napoleon: Joaquin Phoenix di fronte alla Sfinge

Una persona che preferisce di gran lunga la versione cinematografica di Napoleon è il suo sceneggiatore David Scarpa. In un'intervista a IndieWire, Scarpa ha ammesso che la versione di 158 minuti che abbiamo visto nei cinema è "migliore, più serrata e concisa":

"Ho visto cosa c'è nella versione più lunga. Funziona meglio, come la maggior parte dei film, in una forma più ristretta. Ha guadagnato molto attraverso il montaggio [...] Non credo che sia possibile raccontare l'intera storia nel formato di un film. Potresti facilmente fare cinque stagioni di una serie su Napoleone e non riuscire comunque a essere esaustivo. Quindi inevitabilmente devi fare delle scelte. E questa è una versione piuttosto concisa".