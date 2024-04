Brian Cox critica Joaquin Phoenix nel film Napoleon: 'L'avrei interpretato meglio io, lui è terribile'

L'interpretazione di Joaquin Phoenix nel film Napoleon non ha convinto per nulla Brian Cox, che ha demolito la performance del collega.

Brian Cox ha criticato l'interpretazione di Joaquin Phoenix nel film Napoleon, diretto dal regista Ridley Scott.

L'attore non ha esitato nei suoi commenti negativi dopo la visione del progetto ispirato alla storia del leader francese.

I duri commenti di Cox

La star di Succession, durante l'evento HistFest che si è svolto a Londra, ha dichiarato senza mezzi termini che considera Napoleon "terribile". Brian Cox ha poi aggiunto: "Si tratta di una performance davvero terribile di Joaquin Phoenix. È davvero spaventoso. Non so cosa stesse pensando. Penso che sia totalmente colpa sua e non credo che Ridley Scott lo aiuti".

L'attore ha aggiunto: "L'avrei interpretato molto meglio di Joaquin Phoenix, ve lo dico. Potete dire che è un bel dramma... No, è una bugia".

Cox ha inoltre ironizzato sostenendo che Joaquin sia un po' 'strambo'.

L'attacco a Braveheart

Brian non ha nemmeno esitato nel parlare di come si sacrifica spesso l'accuratezza storica per realizzare un film, sottolineando che Braveheart - cuore impavido, uscito nelle sale nel 1995 e con star Mel Gibson, è 'pieno di assurdità'. L'attore ha però avuto parole più gentili nei confronti del protagonista sostenendo sia stato 'meraviglioso', ma ribadendo: "Il lungometraggio è pieno di menzogne. Non ha mai messo incinta la principessa francese. Quel film è una stron**ta".