Murder Mystery 2: la prima foto di Adam Sandler & Jennifer Aniston svela la nuova location

La prima immagine ufficiale del sequel Netflix Murder Mystery 2 è stata rivelata, insieme al mese di uscita del film. L'originale Murder Mystery è stato presentato per la prima volta nel 2019, divenendo rapidamente una hit. Il tutto grazie alla chimica della coppia formata da Adam Sandler e Jennifer Aniston, che nel sequel si ritroveranno nella città più romantica al mondo, Parigi, come mostra la foto che trovate qui sotto.

Murder Mistery 2: Adam Sandler e Jennifer Aniston nella prima foto

USA Today ha condiviso l'immagine di Murder Mystery 2 e ha rivelato il mese in cui la commedia uscirà su Netflix: marzo. Come suggerisce il titolo, il film ruoterà attorno a un altro misterioso omicidio che coinvolgerà l'ignara coppia di sposi formata da Nick Spitz (Adam Sandler), un agente di polizia di New York City, e dalla moglie Audrey (Jennifer Aniston), una parrucchiera appassionata di romanzi gialli. L'immagine mostra la coppia a Parigi, al celebre Pont des Arts, con Nick piuttosto malconcio, col viso tumefatto e un braccio legato al collo.

Murder Mystery 2: Jennifer Aniston e Adam Sandler, foto e video dal set

In Murder Mystery 2 la coppia di detective Audrey (Jennifer Aniston) e Nick (Adam Sandler) viene coinvolta in un intrigo internazionale quando il loro amico viene rapito al suo stesso matrimonio.

Da quanto anticipato finora, il film non sarà ambientato solo a Parigi, ma gli sposi Sandler e Aniston si ritroveranno anche ai Caraibi e alle Hawaii in questa nuova incredibile avventura in arrivo su Netlix a marzo.