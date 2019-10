Murder Mystery: Netflix conferma il sequel

Murder Mystery, film Netflix di grande successo tra gli utenti della piattaforma, ha un sequel in arrivo. Netflix ha deciso di cavalcare l'onda dell'entusiasmo nei confronti del film interpretato dalle star Adam Sandler e Jennifer Aniston mettendo in cantiere un secondo capitolo.

Murdery Mystery: una scena con Jennifer Aniston e Adam Sandler

Al momento non è chiaro se Adam Sandler e Jennifer Aniston torneranno in Murder Mystery 2, ma Netflix avrebbe già avviato le trattative col regista James Vanderbilt per provare a bissare il successo del primo film.

Murder Mystery ha segnato un nuovo record di visioni per Netflix con 31 milioni di utenti che hanno visto il film nelle prime 72 ore dall'uscita.

25 film da vedere su Netflix

Il plot di Murder Mystery: un poliziotto di New York (Adam Sandler) porta sua moglie (Jennifer Aniston) in Europa per una vacanza promessa da tempo. La coppia, dopo un incontro casuale in aereo con un uomo misterioso (Luke Evans), si ritroverà nel mezzo di un'intima riunione familiare sullo yacht del multimiliardario Malcom Quince (Terence Stamp). Inevitabilmente i due diventeranno i principali sospettati quando Quince verrà assassinato improvvisamente. Potete leggere la nostra recensione di Murder Mystery.