Netflix: Murder Mystery e Stranger Things 3 in testa alle uscite più popolari del 2019

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Netflix ha annunciato la classifica delle uscite più popolari del 2019, in testa troviamo il film Murder Mystery seguito dalla serie tv Stranger Things 3. Netflix What We Watched 2019 - U.S. vede il film comico con Adam Sandler e Jennifer Aniston girato in parte in Italia tra le produzioni più viste della piattaforma streaming, seguito dalla terza stagione di Stranger Things e dall'action di Michael Bay 6 Underground.

Seguono il film d'animazione Disney/Pixar The Incredibles 2, l'acclamato The Irishman di Martin Scorsese, la nuova serie fantasy The Witcher, interpretata da Henry Cavill, Triple Frontier con Ben Affleck, il truce film su Ted Bundy film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile con Zac Efron, la serie The Umbrella Academy e il film The Highwaymen, interpretato dalle star Kevin Costner e Woody Harrelson.

Netflix non ha svelato la metodologia usata per stilare la classifica in questione che dovrebbe però basarsi sul numero di account che hanno guardato almeno due minuti di un film, serie tv o speciale - originali o acquisiti - nei primi 28 giorni di messa in onda su Netflix nel 2019. Per le serie di cui sono state diffuse più stagioni nello stesso anno si prende in considerazione solo la stagione più popolare.

La lista delle serie tv più popolari vede sorprendenti omissioni quali Narcos, Ozark, The Crown, Elite, The Kominsky Method, Russian Doll, Atypical e Grace and Frankie. Scorrete la nostra classifica delle migliori serie Netflix del 2019.

Netflix: 32 serie TV da vedere

Top 10 Most Popular Releases of 2019 (US)

Murder Mystery

Stranger Things 3

6 Underground

The Incredibles 2

The Irishman

The Witcher

Triple Frontier

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

The Umbrella Academy

The Highwaymen

Top 10 Most Popular Movie Releases Of 2019 (US)

Murder Mystery

6 Underground

The Incredibles 2

The Irishman

Triple Frontier

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

The Highwaymen

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Secret Obsession

Top 10 Most Popular Series Releases Of 2019 (US)