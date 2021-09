Murder Mystery 2: Adam Sandler e Jennifer Aniston confermano il ritorno (VIDEO)

Adam Sandler e Jennifer Aniston hanno confermato il ritorno in Murder Mystery 2 nel corso di un videocollegamento durante l'evento di Netflix TUDUM.

Dopo il successo nella prima avventura, le star Adam Sandler e Jennifer Aniston confermano il ritorno nel sequel Murder Mystery 2 in un collegamento video lanciato da Netflix durante l'evento TUDUM.

Il sequel di Murder Mystery ha impiegato un po' di tempo a entrare in lavorazione, ma finalmente ci siamo. Il film vedrà il ritorno della strana coppia formata da Jennifer Aniston e Adam Sandler, amici di lunga data nella vita.

Murder Mystery: Jennifer Aniston e Adam Sandler in Italia per le riprese del film Netflix

I due attori sono apparsi insieme in una chat video registrata in cui hanno usato soprannomi speciali l'uno per l'altra mentre si aggiornavano sulla loro situazione attuale. L'atmosfera è poi cambiata quando è diventato chiaro agli spettatori che stavano anticipando il sequel di Murder Mystery.

Murder Mystery 2 segnerà la terza collaborazione tra Jennifer Aniston e Adam Sandler. Le riprese del film non hanno ancora avuto inizio e al momento non sono stati svelati dettagli sulla trama. Dopo l'incursione italiana, siamo curiosi di scoprire dove sarà ambientato il sequel.