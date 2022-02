Murder Mystery 2: Jennifer Aniston e Adam Sandler, foto e video dal set

Adam Sandler e Jennifer Aniston sono attualmente alle Hawaii, impegnati sul set del sequel dell'hit Netflix Murder Mystery, come rivelano le foto e i video diffusi via social.

Jennifer Aniston e Adam Sandler offrono un nuovo sguardo sul dietro le quinte del sequel Netflix Murder Mystery 2, che stanno girando alle Hawaii come mostrano le foto e i video diffusi via social.

Nello scatto diffuso sugli account Instagram da Jennifer Aniston e dal collega, 52, lei e Adam Sandler, 55, posano di fronte allo sfondo paradisiaco dell'oceano. A seguire troviamo un video in cui tutto il set, Sadler compreso, si muove a tempo di musica.

"Di nuovo al lavoro col mio amico. #MurderMystery2," scrive la Aniston nel post che riscuote il commento della collega Jennifer Garner, la quale scrive "Best news ever! X". Poco sotto anche Jodie Turner-Smith interviene scrivendo, "I miei preferiti in assoluto".

Adam Sandler icona di stile 2021 secondo Vogue

Il primo Murder Mystery segue Nick Spitz, un poliziotto di New York, e Audrey, sua moglie, mentre vanno in vacanza in Europa per rinvigorire il loro matrimonio quando un incontro casuale li porta entrambi a essere incastrati per l'omicidio di un anziano miliardario.

A settembre, TV Line ha riferito che il sequel sarebbe stato "un'altra avventura internazionale piena di intrighi e dirottamenti".

Murder Mystery 2 è il terzo film interpretato da Aniston e Sandler insieme dopo il primo capitolo e la commedia romantica del 2011 Mia moglie per finta.