La Mummia: Universal sta lavorando al prequel, torna anche Brendan Fraser?

La Mummia potrebbe essere la prossima storia dei Mostri Universal a essere rivisitata dallo studio. Secondo quanto riferito, è in preparazione un nuovo capitolo del franchise, che però andrà più indietro nel tempo.

L'insider Daniel Richtman ha riferito che un prequel del franchise è in fase di sviluppo presso la Universal. Si è inoltre appreso che Wes Tooke (Midway, Colony) sta scrivendo la sceneggiatura. Non è chiaro, tuttavia, di quale versione de La mummia sarà il prequel questo nuovo film.

La Mummia: una scena del film

Dato lo status di cult della versione del 1999 con Brendan Fraser e Rachel Weisz, quel franchise sembra più probabile del reboot del 2017 con Tom Cruise, che è stato molto criticato e si è rivelato un flop al box-office. Potenzialmente, il film potrebbe anche essere un prequel del classico del 1932 con Boris Karloff nei panni del mostro. In ogni caso, al momento la notizia non è stata confermata ufficialmente.

Stephen Sommers, regista del film del 1999 e del suo sequel del 2001, La mummia - il ritorno, ha recentemente commentato le presunte voci su un possibile continuo del franchise, suggerendo che sarebbe felice di riunirsi con Fraser e Weisz per realizzare un sequel della sua versione, ma ha fatto anche notare che nessuno lo ha effettivamente contattato per questa possibilità.

In ogni caso, chiunque sarà il regista del prossimo film, si spera che si metta in contatto con Sommers, visto che il regista ha anche raccontato di essere stato infastidito dal fatto che i registi del reboot del 2017 non si siano mai messi in contatto con lui.

Brendan Fraser dice si al reboot de La mummia: "Non sono mai stato così famoso e senza stipendio"

I prossimi progetti sui Mostri della Universal

Se il nuovo rumor su La mummia dovesse essere accurato, diventerebbe uno dei numerosi progetti in sviluppo basati sui mostri della Universal. Un sequel de L'uomo invisibile è attualmente in lavorazione, così come una nuova versione de L'uomo lupo con Christopher Abbott. Guillermo del Toro è attualmente impegnato nelle riprese di un nuovo film basato su Frankenstein, mentre Maggie Gyllenhaal sta dirigendo un film ispirato a La sposa di Frankenstein con Christian Bale nei panni del mostro.

L'unica cosa che sembra al momento certa è che il progetto in questione non sarà La Mummia 4, ovvero un sequel del franchise con Fraser.