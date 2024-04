La Mummia 4 potrebbe risolvere il problema che ha rovinato la trilogia con Brendan Fraser

Nonostante siano passati oltre 15 anni dall'ultimo capitolo della trilogia, negli ultimi tempi si è riaccesa la speranza per un eventuale via libera a La Mummia 4, che potrebbe risolvere il problema che ha rovinato la saga con Brendan Fraser.

L'importante ritorno cinematografico di Fraser negli ultimi tempi, dopo anni di oblio, ha aumentato l'hype verso le notizie su La Mummia 4. Anche se non è stato mai messo in sviluppo, un quarto film risolverebbe comunque molte delle cose che sono andate storte all'interno del franchise, in particolare in La mummia - La tomba dell'imperatore dragone, e forse potrebbe rimettere in carreggiata la serie di blockbuster.

Brendan Fraser, protagonista del film La mummia 3

Fraser, che ha interpretato l'eroe avventuroso Rick O'Connell nella trilogia de La mummia, ha dichiarato che riprenderebbe il ruolo nelle giuste circostanze. Sicuramente dovrebbe essere all'altezza delle sue ultime prove che l'hanno visto tornare ad essere apprezzato dal grande pubblico, da The Whale a Killers of the Flower Moon, ma dovrebbe anche soddisfare le aspettative dei fan del franchise.

Gli errori del franchise

Con un intervallo di tempo così ampio dall'ultimo capitolo, La mummia 4 potrebbe evitare di commettere gli stessi errori. Il pubblico ricorderà che la formula classica de La mummia - O'Connell e la sua squadra che affrontano un mostro non-morto intenzionato a dominare il mondo - aveva fatto il suo tempo e non ha avuto successo nel terzo film, che si è rivelato un flop. La mummia 4 potrebbe essenzialmente evitare di riciclare nuovamente lo stesso tipo di premessa.

Daniel Radcliffe: "La Mummia con Brendan Fraser è uno dei miei film preferiti"

Sfruttare il passare del tempo ha giovato ad altri sequel di franchise, come Bad Boys For Life, Rambo: Last Blood e Top Gun: Maverick, e potrebbe anche garantire che La mummia 4 con Brendan Frasier riporti al successo il franchise. Tra non molto vedremo anche Beetlejuice Beetlejuice, che approderà nelle sale 36 anni dopo l'originale e vedremo che tipo di dinamica narrativa sfrutterà il sequel di Tim Burton.