La mummia 4, i registi: "Il ritorno di Rachel Weisz e Brendan Fraser? A una condizione"

Ci voleva una "spinta" per convincere le star Brendan Fraser e Rachel Weisz a fare ritorno ne La mummia 4 a oltre venticinque anni dai film che hanno lanciato la coppia nell'olimpo delle star. grazie ai ruoli dell'avventuriero Rick O'Connell e dell'egittologa Evelyn Carnaham. A rivelare la ragione del ritorno sono stati i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo dietro il collettivo Radio Silence.
Quale era la condizione per il ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz?
L'annuncio di un nuovo capitolo della saga de La Mummia con le star originali Brendan Fraser e Rachel Weisz è stata accolta con entusiasmo dai numerosi fan del franchise.
I registi del nuovo capitolo in arrivo, La Mummia 4, hanno definito il sequel "davvero, davvero bello, spaventoso e travolgente, è fantastico". Come ha spiegato a _Entertainment Weekly il duo responsabile di Scream (2022) e Scream 6 (2023), la ragione alla base del ritorno di Fraser e Weisz è legata alla qualità della sceneggiatura firmata da Dave Coggeshall.
"Non credo che Brendan e Rachel si sarebbero impegnati a meno che non amassero la sceneggiatura, ma quello che hanno letto gli è piaciuto molto. È una bella sceneggiatura. Sarà divertente realizzarla" hanno chiarito.
La trama prevista: cosa sappiamo finora
Bocche cucite da parte di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett riguardo alla possibile trama de La mummia 4, attualmente avvolta nel mistero. Sappiamo che il nuovo capitolo permetterà a Brendan Fraser di accomiatarsi alla sua maniera dal personaggio di Rick O'Connell.
Il progetto per un quarto capitolo del franchise erano in piedi già prima dell'uscita de La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, ma è stato cancellato nel 2012, dopo che il film si è rivelato un flop di critica e pubblico. Adesso, però, i produttori avrebbero trovato la storia perfetta per il ritorno delle star originali, come assicurano i registi.
"Abbiamo incontrato Dave Coggeshall, lo sceneggiatore, per preparare un pitch", ha detto Gillett. "Siamo in questo settore da abbastanza tempo per sapere che nulla è reale finché non è molto, molto reale. È tutto ipotetico, ed è fantastico dare energia a idee davvero meravigliose, ma abbiamo imparato a non farci la bocca, perché è facile rimanere con il cuore spezzato". Bettinelli-Olpin ha aggiunto che la sceneggiatura di Coggeshall ha "tutto il cuore e il carattere che si potrebbero sperare".
Abbastanza da convincere non solo Brendan Fraser, ma anche Rachel Weisz a fare ritorno nonostante il suo rifiuto di partecipare al terzo capitolo del franchise, La Mummia: La Tomba dell'Imperatore Dragone, uscito nel 2008. "Il ritorno di Weisz significa che La Tomba dell'Imperatore Dragone non è più canonico?" ha chiesto Variety.
"Beh, Rachel stavolta ci sarà", hanno assicurato i registi. "Questo dovrebbe rispondere alla domanda".