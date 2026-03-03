La mummia 4, i registi: "Il ritorno di Rachel Weisz e Brendan Fraser? A una condizione"

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno svelato il motivo che ha convinto le star de La mummia a fare ritorno nel nuovo capitolo del franchise.

Ci voleva una "spinta" per convincere le star Brendan Fraser e Rachel Weisz a fare ritorno ne La mummia 4 a oltre venticinque anni dai film che hanno lanciato la coppia nell'olimpo delle star. grazie ai ruoli dell'avventuriero Rick O'Connell e dell'egittologa Evelyn Carnaham. A rivelare la ragione del ritorno sono stati i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo dietro il collettivo Radio Silence.

Brendan Fraser in una scena de La mummia

Quale era la condizione per il ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz?

L'annuncio di un nuovo capitolo della saga de La Mummia con le star originali Brendan Fraser e Rachel Weisz è stata accolta con entusiasmo dai numerosi fan del franchise.

I registi del nuovo capitolo in arrivo, La Mummia 4, hanno definito il sequel "davvero, davvero bello, spaventoso e travolgente, è fantastico". Come ha spiegato a _Entertainment Weekly il duo responsabile di Scream (2022) e Scream 6 (2023), la ragione alla base del ritorno di Fraser e Weisz è legata alla qualità della sceneggiatura firmata da Dave Coggeshall.

"Non credo che Brendan e Rachel si sarebbero impegnati a meno che non amassero la sceneggiatura, ma quello che hanno letto gli è piaciuto molto. È una bella sceneggiatura. Sarà divertente realizzarla" hanno chiarito.

La trama prevista: cosa sappiamo finora

Bocche cucite da parte di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett riguardo alla possibile trama de La mummia 4, attualmente avvolta nel mistero. Sappiamo che il nuovo capitolo permetterà a Brendan Fraser di accomiatarsi alla sua maniera dal personaggio di Rick O'Connell.

Il progetto per un quarto capitolo del franchise erano in piedi già prima dell'uscita de La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, ma è stato cancellato nel 2012, dopo che il film si è rivelato un flop di critica e pubblico. Adesso, però, i produttori avrebbero trovato la storia perfetta per il ritorno delle star originali, come assicurano i registi.

Rachel Weisz con John Hannah e Brendan Fraser in una scena de La mummia

"Abbiamo incontrato Dave Coggeshall, lo sceneggiatore, per preparare un pitch", ha detto Gillett. "Siamo in questo settore da abbastanza tempo per sapere che nulla è reale finché non è molto, molto reale. È tutto ipotetico, ed è fantastico dare energia a idee davvero meravigliose, ma abbiamo imparato a non farci la bocca, perché è facile rimanere con il cuore spezzato". Bettinelli-Olpin ha aggiunto che la sceneggiatura di Coggeshall ha "tutto il cuore e il carattere che si potrebbero sperare".

Abbastanza da convincere non solo Brendan Fraser, ma anche Rachel Weisz a fare ritorno nonostante il suo rifiuto di partecipare al terzo capitolo del franchise, La Mummia: La Tomba dell'Imperatore Dragone, uscito nel 2008. "Il ritorno di Weisz significa che La Tomba dell'Imperatore Dragone non è più canonico?" ha chiesto Variety.

"Beh, Rachel stavolta ci sarà", hanno assicurato i registi. "Questo dovrebbe rispondere alla domanda".