La mummia, John Hannah: "Mi sentivo un bambino in un negozio di caramelle sul set"

La star del franchise con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha ricordato il periodo felice trascorso sul dei film di Stephen Sommers.

In una recente intervista al The Telegraph, John Hannah ha confessato di aver vissuto la miglior esperienza in carriera lavorando in La mummia, in cui interpretava lo scapestrato Jonathan Carnahan, fratello del personaggio di Rachel Weisz, Evelyn Carnahan.

L'attore ha recitato nei tre film del franchise ispirato all'omonimo film del 1932, poi tornato nel 2017 con un film con protagonista Tom Cruise che però fece flop al botteghino. Nell'intevista, John Hannah ha ricordato la lavorazione del film.

John Hannah e la scena in La mummia su cui aveva torto

L'attore ha dichiarato di essersi sentito come un bambino in un negozio di caramelle sul set del film, soprattutto perché si trattava di un enorme blockbuster hollywoodiano. Tuttavia, c'è una scena che Hannah odiava ma sulla quale si sbagliava.

John Hannah in una scena de La mummia

La scena è quella in cui Jonathan deve fingere di essere uno zombie facendo una cantilena con il nome 'Imothep', il villain del film interpretato da Arnold Vosloo. Stephen Sommers si rifiutò di eliminare la scena nonostante le rimostranze di John Hannah e alla fine ebbe ragione perché il pubblico la adorò.

La mummia è il lavoro migliore di John Hannah

"Probabilmente La mummia" ha dichiarato al Telegraph John Hannah rispondendo alla domanda sul suo lavoro migliore "Fare un grande film hollywoodiano è stato per me uno shock divertentissimo. Era così emozionante essere su un set del genere, era roba da bambino in un negozio di caramelle".

Sulla scena degli zombie ha aggiunto: "Pensavo fosse la cosa più fiacca e imbarazzante di sempre. Ho provato a farla cambiare a Steve [Sommers]. Ma sono andato a una delle proiezioni test e quel momento ha ottenuto la risata più grande e un giro di applausi. Avevo completamente torto". Nel cast di La mummia, Brendan Fraser interpreta l'avventuriero Rick O'Connell, Rachel Weisz nel ruolo di Evelyn Carnahan, John Hannah nel ruolo di Jonathan Carnahan, Arnold Vosloo nel ruolo di Imothep, oltre a Kevin J. O'Connor, Oded Fehr e Jonathan Hyde.