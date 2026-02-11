La Mummia 4: la data d'uscita è ufficiale, torna la coppia Rachel Weisz e Brendan Fraser

È ufficiale! Non solo è stato confermato il ritorno dei premi Oscar Brendan Fraser e Rachel Weisz, ma La Mummia 4 adesso ha anche una data di uscita. Universal Pictures ha rivelato che l'horror fantasy diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence approderà nei cinema il 19 maggio 2028, come riportato da Variety.

Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno, rispettivamente, nei panni dell'avventuriero Rick O'Connell e dell'egittologa Evelyn Carnaham nel film la cui trama è - per il momento - top secret. A firmare la sceneggiatura sarà l'autore di Orphan: First Kill David Coggeshall.

Rachel Weisz, John Hannah e Brendan Fraser in una scena de La mummia

Torna la coppia storica: Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme

Il ruolo di Rick O'Connell, ex capitano della Legione Straniera francese scavezzacollo, ha lanciato Brendan Fraser nell'olimpo delle celebrità. Fraser è stato protagonista della trilogia colossal composta da La mummia (1999), La mummia - Il ritorno (2001) e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone (2008). Rachel Weisz è presente al suo fianco nei primi due capitoli della trilogia nel ruolo dell' egittologa Evelyn "Evie" Carnahan, "cervello" del team mentre O'Connell rappresenta la parte più muscolare e impulsiva della squadra.

Brendan Fraser e Rachel Weisz alle prese con una creatura mostruosa

La trama prevista: cosa sappiamo finora

Nulla trapela su possibili anticipazioni della trama de La Mummia 4, che permetterà a Brendan Fraser di accomiatarsi alla sua maniera dal personaggio di Rick O'Connell. Il progetto per un quarto capitolo del franchise erano in piedi già prima dell'uscita de La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, ma è stato cancellato nel 2012, dopo che il film si è rivelato un flop di critica e pubblico.

David Coggeshall, che in precedenza ha scritto Orphan: First Kill, si occuperà della sceneggiatura de La Mummia 4 che, secondo alcuni rumor, sarà un sequel del remake del 1999. Per quanto riguarda il cast, oltre ai due protagonisti anche Oded Fehr, che interpretava Ardeth Bay, e John Hannah, che vestiva i panni di Jonathan Carnahan, fratello maggiore di Evie, hanno espresso interesse per un eventuale ritorno nel franchise. Al momento non è chiaro se nel film tornerà Alex O'Connell, il figlio di Rick ed Evelyn, interpretato da Freddie Boath ne La mummia - Il ritorno e da Luke Ford, che ha interpretato una versione più adulta del personaggio ne La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone.

La saga de La Mummia: passato, reboot e sequel

A inaugurare il moderno franchise de La Mummia è il reboot del 1999, che ripropone in chiave moderna la creatura lanciata nel classico del 1932 di Karl Freund. Nel film Rick O'Connell è un cacciatore di tesori che risveglia accidentalmente un sacerdote egizio maledetto dotato di poteri soprannaturali. Il film e il suo seguito del 2001 La Mummia - Il ritorno si sono rivelati due incredibili hit al botteghino, lanciando Brendan Fraser come star d'azione di successo. Rachel Weisz, tuttavia, non è apparsa nel terzo capitolo del 2008, La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone, sostituta da Maria Bello, quindi il suo ritorno nel franchise è particolarmente eccitante per i fan.

Ricordiamo anche che La Mummia - Il ritorno ha lanciato la carriera da attore dell'ex star del wrestling Dwayne Johnson, che compare nel ruolo del Re Scorpione, personaggio al centro di un lucroso spinoff composto da ben cinque capitoli. Nel 2017 Tom Cruise e Sofia Boutella sono stati protagonisti di un remake de La Mummia diretto da Alex Kurtzman; il film, accolto negativamente dalla critica, ha incassato oltre 409 milioni globali.