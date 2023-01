Brendan Fraser dice si al reboot de La mummia: "Non sono mai stato così famoso e senza stipendio"

Brendan Fraser ha detto di essere aperto all'idea di un reboot de La mummia dopo aver incarnato il ruolo dell'avventuriero Rick O'Connell in tre dei film del celebre franchise dal 1999 al 2008.

"Accidenti, non conosco dettagli succosi al riguardo, ma è una cosa che molti si chiedono da tempo", ha detto Fraser a Deadline. "Non sono contrario. Non conosco un attore che non voglia un lavoro. Non credo di essere mai stato così famoso e senza stipendio allo stesso tempo nella mia vita professionale, quindi per me è si, tutti i progetti devono iniziare da qualche parte".

Nel 2017, Tom Cruise ha ottenuto il ruolo di Fraser in un reboot de La mummia, ma la star di George Re della Giungla? ha affermato che il film non era all'altezza del franchise a suo modo di vedere, definendolo un "horror troppo diretto".

"È difficile fare quel film", ha continuato la star di The Whale. "L'ingrediente che avevamo scelto per la nostra 'Mummia', che non ho visto in quel film, era il divertimento. Questo era ciò che mancava a quella versione della pellicola originale. Era un film horror troppo diretto. So quanto sia difficile da realizzare, ci ho provato tre volte."