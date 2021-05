MTV Movie & TV Awards 2021: 4 premi per Wandavision, Chadwick Boseman è il miglior attore

Wandavision e Tua per sempre trionfano come miglior serie e miglior film agli MTV Movie & TV Awards 2021, un tributo speciale a Chadwick Boseman, premiato come miglior attore in un film.

Gli MTV Movie & TV Awards 2021, condotti da Leslie Jones in diretta dall'Hollywood Palladium di Los Angeles, hanno visto il trionfo della serie Disney+ WandaVision, premiata con 4 Golden Popcorn, tre premi a The Falcon and the Winter Soldier, mentre Chadwick Boseman è stato eletto miglior attore dell'anno.

Ma Rainey's Black Bottom: un primo piano di Chadwick Boseman

Scarlett Johansson ha ricevuto il Generation Award alla carriera, Sacha Baron Cohen è stato insignito del Comedic Genius Award che ha ritirato con un esilarante discorso di ringraziamento in cui ha ripercorso alcuni dei personaggi da lui creati come Ali G, Borat e Bruno.

In un toccante tributo, MTV ha onorato Chadwick Boseman con un premio per la migliore interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom, premio accolto dal pubblico con una standing ovation alla memoria dell'attore scomparso prematuramente. La miglior interprete dell'anno in una serie tv è la star di Wandavision Elizabeth Olsen.

WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier: analogie e differenze delle due serie Marvel

Di seguito la lista di tutti i vincitori degli MTV Movie & TV Awards 2021,

BEST MOVIE

Tua per sempre

BEST SHOW

WandaVision

BEST PERFORMANCE IN A MOVIE

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

BEST PERFORMANCE IN A SHOW

Elizabeth Olsen - WandaVision

BEST HERO

Anthony Mackie - The Falcon and the Winter Soldier

BEST KISS

Chase Stokes & Madelyn Cline - Outer Banks

BEST COMEDIC PERFORMANCE

Leslie Jones - Coming 2 America

BEST VILLAIN

Kathryn Hahn - WandaVision

BREAKTHROUGH PERFORMANCE

Regé-Jean Page - Bridgerton

BEST FIGHT

WandaVision - Wanda vs. Agatha

MOST FRIGHTENED PERFORMANCE

Victoria Pedretti - The Haunting of Bly Manor

BEST DUO

The Falcon and the Winter Soldier - Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)

BEST MUSICAL MOMENT

"Edge of Great" - Julie and the Phantoms