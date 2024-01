Movieplayer Awards 2024: oggi è l'ultimo giorno per votare i film e le serie TV dell'anno

Avete ancora 24 ore di tempo per votare i Movieplayer Awards 2024 il nostro premio dedicato ai film e alle serie TV che ci hanno conquistati e appassionati nel 2023. Date uno sguardo alle nomination che la redazione di Movieplayer.it e votare per eleggere i vincitori di questa ricca annata televisiva e cinematografica.

Vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete votare solo per alcune tra quelle elencate. Le uniche quattro categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film e Miglior Serie TV, oltre che per il Film più Atteso del 2024 e per la Serie più attesa del 2024. I vincitori saranno resi noti domani 16 gennaio.

Succession: Sarah Snook nella stagione 3

Tra i migliori film se la giocano i protagonisti della passata stagione, Barbie, Oppenheimer e Killers of the Flower Moon, ma al loro fianco resistono vecchie glorie come Ken Loach col suo struggente The Old Oak o Woody Allen con la nuova scoppiettante commedia sentimentale Un colpo di fortuna, sorprendente ritorno per l'87enne re dello humor newyorkese. Da non sottovalutare il grande protagonista della stagione italiana, C'è ancora domani, l'esordio record di Paola Cortellesi dietro la macchina da presa, né l'attualissimo Io capitano di Matteo Garrone.

Nel mondo delle serie tv potrete scegliere tra titani come The Crown 6 e Succession 4, show amatissimi dal grande pubblico che si concludono con trovate scoppiettanti, ma anche tra intriganti nuovi arrivi come l'enigmatica Silo, densa di simbolismi e misteri, o l'avvolgente The Last of Us, che ha realizzato il sogno di tanti amanti dei videogame portando uno dei videogiochi più acclamati di sempre sul piccolo schermo.

Tra le serie più attese del 2024 si segnala l'assenza di Stranger Things 5 perché è molto probabile che l'ultima attesa stagione non approdi su Netflix prima del 2025, mentre True Detective - Night Country ed Echo non sono presenti perché prenderanno il via con le votazioni in corso.

Di seguito tutte le nomination di quest'anno

Miglior Film

Barbie

Oppenheimer

C'è ancora domani

La chimera

The Old Oak

Dogman

Gli spiriti dell'isola

Killers of the Flower Moon

Wonka

Tar

Colpo di fortuna

Io capitano

Film più attesi del 2024

Furiosa

Deadpool 3

Ghostbusters: Minaccia glaciale

Dune Parte 2

Joker: Folie à Deux

Nosferatu

Maxxxine

Ballerina

Il gladiatore 2

Challengers

Parhenope

Miglior film streaming

Air

Rebel Moon

Saltburn

Bottoms

Maestro

El Conde

The Killer

Il mondo dietro di te

Sharper

Fingernails

Il migliore dei mondi

Theater Camp

Miglior film italiano

C'è ancora domani

Mixed by Erry

La chimera

Il sol dell'avvenire

Rapito

Il migliore dei mondi

Io capitano

L'ultima notte di amore

L'ultimo volta che siamo stati bambini

Romantiche

Cento domeniche

Stranizza d'amuri

Miglior film indie

Marcel The Shell

Dream Scenario

A thousand and one

Decision to leave

The Whale

Beau ha paura

Rotting in the Sun

20.000 specie di api

Una sterminata domenica

Anatomia di una caduta

Foglie al vento

Doppio passo

Miglior Film Animazione

Leo

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Super Mario - Il film

Prendi il volo

Galline in Fuga 2

Miglior Commedia

Fidanzata in affitto

Romantiche

Grazie ragazzi

Santocielo

Campioni

Doggy Style

Miglior Film Azione/Avventura/Thriller

John Wick 4

Reptile

Indiana Jones e il quadrante del destino

Shark 2 - L'abisso

Mission Impossible: Dead Reckoning

Missing

Migliori film supereroi/Cinecomic

Guardiani della Galassia vol. 3

Blue Beetle

Aquaman e il regno perduto

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale

The Marvels

The Flash

Miglior Film Sci-Fi/Fantasy

The Creator

Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri

Nessuno ti salverà

Transformers - Il risveglio

Bird Box: Barcelona

Paradise

Miglior Film Horror

Talk to Me

La casa - Il risveglio del male

Scream

Bussano alla porta

The Nun II

M3gan

Miglior Regista

Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon

Greta Gerwig per Barbie

Christopher Nolan per Oppenheimer

Paola Cortellesi per C'è ancora domani

Todd Field per Tar

Alice Rohrwacher per La chimera

Migliore Sceneggiatura

Woody Allen per Un colpo di fortuna

Greta Gerwig & Noah Baumbach per Barbie

Martin McDonagh per Gli spiriti dell'isola

Emerald Fennell per Saltburn

Damien Chazelle per Babylon

Justine Triet & Arthur Harari per Anatomia di una caduta

Migliore Attore Protagonista

Timothée Chalamet per Wonka

Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon

Cillian Murphy per Oppenheimer

Caleb Landry Jones per Dogman

Barry Keoghan per Saltburn

Brendan Fraser per The Whale

Migliore Attrice Protagonista

Margot Robbie per Barbie

Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon

Paola Cortellesi per C'è ancora domani

Cate Blanchett per Tar

Pilar Fogliati per Romantiche

Sandra Hüller per Anatomia di una caduta

Miglior Attore Non Protagonista

Robert Downey Jr. per Oppenheimer

Jason Bateman per Air

Robert De Niro per Killers of the Flower Moon

Fabrizio Gifuni per Mixed by Erry

Paolo Pierobon per Rapito

Elio Germano per Palazzina LAF

Miglior Attrice Non Protagonista

Barbara Ronchi per Rapito

Carey Mulligan per Maestro

America Ferrera per Barbie

Emily Blunt per Oppenheimer

Jodie Foster per Nyad

Rosamunde Pike per Saltburn

Migliore Colonna Sonora

Justin Hurwitz Bayblon

Mark Ronson e Andrew Wyatt Barbie

Hildur Gudnadottir Assassino a Venezia

Trent Reznor, Atticus Ross Tartarughe Ninja - Caos Mutante

Ludwing Goransson Oppenheimer

Hans Zimmer The Creator

Miglior Animale da Film

I cani di Dogman

Il camaleonte Leo in Leo

I randagi di Doggy Style

Il megalodonte di Shark 2: L'abisso

Lylla, Floor e Lylla in Guardiani della Galassia Vol. 3

Il dromedario in Naga

Migliore Serie TV dell'anno

Silo

The Last of Us

Succession 4

The Bear 2

The Crown 6

A Murder At the End of the World

Lo scontro

La caduta della Casa degli Usher

La fantastica signora Maisel 5

Ted Lasso 3

The Good Mothers

Call My Agent - Italia

Le serie più attese del 2024

House of the Dragon 2

Mare Fuori 4

L'amica geniale 4

Hanno ucciso l'uomo ragno

Fallout

Il problema dei 3 corpi

M. Il figlio del secolo

Bridgerton 3

Supersex

The Boys 4

The Penguin

Scissione 2

Migliore serie commedia

La fantastica signora Maisel 5

Ted Lasso 3

Abbott Elementary 2

Jury Duty

Shrinking

The Big Door Prize

Migliore Serie Sci-fi/Fantasy/Horror

Ahsoka

From 2

Yellowjackets 2

Fondazione 2

The Last of Us

Monarch: Legacy of Monsters

Miglior serie di superero/Cinecomic

Loki 2

Gen V

Invincible 2

What if 2

Secret Invasion

One Piece

Miglior Serie Crime/Thriller

The Continental

The Diplomat

Rabbit Hole

Lupin 3

Slow Horses 3

Fargo 5

Miglior Serie Teen

Heartstopper 2

L'estate nei tuoi occhi 2

Un professore 2

Mare Fuori 3

Sex Education 4

Noi siamo Leggenda

Miglior Serie Animazione

Scott Pilgrim: La serie

Questo mondo non mi renderà cattivo

Pluto

La leggenda di Vox Machina 2

Futurama 11

Blue Eye Samurai

Miglior Miniserie

A Murder at the End of the World

Fleishman a Pezzi

Daisy Jones and the Six

Extrapolations

The Crowded Room

Lezioni di chimica

La caduta della casa degli Usher

The Curse

Compagni di viaggio

Bodies

Tutta la luce che non vediamo

Bargain

Miglior Serie/Fiction Italiana

Mare fuori 3

Blanca 2

Il commissario Riccardi 2

The Good Mothers

Suburraeterna

Call My Agent - Italia

Pesci Piccoli

Imma Tataranni 3

Un professore 2

La vita bugiarda degli adulti

Un'estate fa

La legge di Lidia Poët

Migliore Attore in una serie tv drammatica

Brian Cox - Succession

Kieran Culkin - Succession

Jeremy Strong - Succession

Bruce Greenwood - La caduta della casa degli Usher

Jon Hamm - The Morning Show 3 / Fargo 5

Pedro Pascal - The Last of Us

Migliore Attrice in una serie tv drammatica

Imelda Staunton - The Crown 6

Keri Russell - The Diplomat

Sarah Snook - Succession

Bella Ramsey - The Last of Us

Juno Temple - Fargo 5

Emma Corrin - A Murder at the End of the World

Migliore Attore in una serie tv commedia

Jason Sudeikis - Ted Lasso 3

Jason Segel - Shrinking

Steven Yeun - Beef/Lo scontro

Jeremy Allen White - The Bear 2

Chris O'Dowd - The Bear

Seth Rogen - Platonic

Migliore Attrice per una serie tv commedia

Gina Rodriguez - Non sono ancora morta

Rachel Brosnahan - La fantastica Signora Maisel 5

Hannah Waddingham - Ted Lasso 3

Ayo Edebiri - The Bear 2

Ali Wong - Beef/Lo scontro

Rose Byrne - Platonic

Migliore Attore Non Protagonista in una serie tv

Mark Hamill - La caduta della casa degli Usher

Matthew Macfayden - Succession

Nicholas Braun - Succession

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Jon Hamm - The Morning Show/Fargo

Harris Dickinson - A Murder At the End of the World

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv