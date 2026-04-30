Mortal Kombat 2, una star è scoppiata a piangere durante le riprese per via dell'allenamento troppo duro

Dietro le quinte del sequel diretto da Simon McQuoid si nasconde una realtà fatta di sofferenza fisica e psicologica. Tra coreografie impossibili e incidenti sul set, i protagonisti confessano i retroscena di una produzione che non ha fatto sconti a nessuno.

Il cinema d'azione, quello vero, non è fatto solo di cavi d'acciaio e controfigure: per il cast di Mortal Kombat II, il confine tra recitazione e sopravvivenza si è assottigliato pericolosamente durante le riprese in Australia, spingendo interpreti abituati ai set più duri del mondo a dubitare delle proprie capacità, travolti da un ritmo produttivo che non ha lasciato spazio neanche per disfare le valigie.

Il crollo di Jax: lacrime e sangue per Mehcad Brooks

La testimonianza più cruda arriva da Mehcad Brooks. L'interprete di Jax del nuovo Mortal Kombat II ha ammesso, durante la conferenza stampa moderata da Ash Crossan, di aver toccato il fondo. Non è stato un semplice affaticamento, ma un vero e proprio sfinimento psicologico.

Mehcad Brooks in una scena

Dopo una sessione di training particolarmente intensa, l'attore è tornato in hotel e, nel silenzio della sua stanza, è "scoppiato... in lacrime". Per un mese intero, Brooks si è sentito bloccato a un frustrante "5% di distanza" dalla perfezione tecnica richiesta, arrivando a chiedersi: "Ma io c'entro qualcosa con tutto questo?". Il momento di rottura? Una coreografia complessa da 27 passaggi insieme a Joe Taslim (il micidiale Bi-Han).

Un solo errore di sincronia e Brooks si è ritrovato con un pugno dritto in faccia sferrato da Taslim. Un colpo reale che ha scatenato una crisi d'identità: il dubbio di non essere all'altezza dei veri maestri di arti marziali presenti sul set è diventato un tormento psicologico che ha segnato profondamente la sua esperienza.

La sfida di Johnny Cage: Karl Urban contro i giganti del ring

A dare manforte al racconto di Brooks ci ha pensato Karl Urban, la new entry nei panni di Johnny Cage. Nonostante un curriculum che spazia da The Boys a Lord of the Rings, Urban ha definito questa produzione come "senza ombra di dubbio l'impresa fisica più impegnativa" mai affrontata.

Uno scatto con Karl Urban

L'escalation degli allenamenti è stata brutale, alimentata dal terrore reverenziale verso colleghi come Max Huang e Lewis Tan. Urban ricorda con una punta di ironia amara il suo arrivo a Brisbane: non ha fatto in tempo a scendere dall'aereo che è stato trascinato direttamente alle prove degli stunt, ancora con i bagagli in mano.

Con l'uscita fissata per l'8 maggio 2026, il cast - che include nomi del calibro di Hiroyuki Sanada e Martyn Ford - sembra convinto che ogni goccia di sudore e ogni lacrima versata troveranno giustizia sul grande schermo. Una dedizione totale per un film che, nelle parole di Urban, è stato letteralmente fatto dai fan per i fan.