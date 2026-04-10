Mortal Kombat II, il final trailer nasconde un segreto: i livelli sono identici al gioco

Manca meno di un mese all'arrivo nei cinema italiani di Mortal Kombat II, in uscita il 6 maggio. I fan dei videogame non vedono l'ora di scoprire i punti di contatto anticipati dal final trailer, che ripropone i livelli del gioco a scorrimento laterale, i combattimenti ninja e perfino un cameo del co-creatore, Ed Boon, nei panni di un barista. Il trailer anticipa perfino un sorprendente ritorno dall'aldilà.

Che cosa ha rivelato il final trailer di Mortal Kombat II

Tanti i riferimenti ai videogiochi creati nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games. I fan si divertiranno a riconoscere nel trailer le citazioni e la struttura a livelli. Ma il colpo di scena vero e proprio arriva nel finale con un incredibile ritorno.

Sub-Zero, morto nell'originale Mortal Kombat del 2021, è tornato nei panni del guerriero ombra Noob Saibot, elemento della trama ripreso direttamente dalla trama dei giochi. Noob Saibot ha debuttato originariamente come personaggio segreto nel leggendario Mortal Kombat 2 del 1993. Il suo nome è una combinazione dei cognomi invertiti dei creatori di Mortal Kombat, Ed Boon (Noob) e John Tobias (Saibot).

Come ogni fan della longeva serie di videogiochi saprà, Bi-Han, alias Sub-Zero, è stato resuscitato come il misterioso ninja da Quan Chi dopo essere stato ucciso nel primo gioco, e alla fine del primo film c'era un chiaro indizio che Shang Tsung avesse piani simili per il personaggio.

Trama completa di Mortal Kombat II

I campioni più amati dai fan dei videogiochi, a cui si è unito persino Johnny Cage, si affrontano in una battaglia finale, senza esclusione di colpi e sanguinosa, per sconfiggere il regno oscuro di Shao Kahn che minaccia l'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.

Protagonista del film è Karl Urban nei panni di Johnny Cage. Al suo fianco Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Joe Taslim in quello di Bi-Han e Hiroyuki Sanada in quelli di Hanzo Hasashi e Scorpion.

Il regista Simon McQuoid torna alla regia del sequel dopo aver diretto il primo capitolo nel 2021. Il film scritto da Jeremy Slater è prodotto da Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e McQuoid, mentre i produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff.