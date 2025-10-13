Mortal Kombat 2, test screening da record: "Reazione a livello Avengers: Endgame!"

Il produttore di Mortal Kombat 2 Greg Russo ha citato Avengers: Endgame per raccontare le reazioni al test screening del film, durante la sua partecipazione al New York Comic-Con.

Russo, oltre ad essere produttore di Mortal Kombat II, è anche co-sceneggiatore del primo film insieme a Dave Callahan, e ha raccontato la travolgente risposta del pubblico.

La reazione del pubblico a Mortal Kombat 2

"C'erano persone che saltavano dalle sedie, e l'ultima volta che ho visto una cosa del genere è stato con [Avengers: Endgame] al cinema" ha spiegato Russo "Non dico che ogni sala reagirà allo stesso modo, ma da quello che ho visto, è stata una reazione a livello Endgame: i fan sono letteralmente impazziti".

Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage in una scena di Mortal Kombat 2

La speranza è che la critica possa essere più clemente: il primo film incassò 84 milioni di dollari e ricevette recensioni contrastanti nonostante il responso positivo del pubblico.

Su Rotten Tomatoes le reazioni della critica sono del 55% mentre quelle del pubblico arrivano all'85%. L'entusiasmo dei fan è principalmente concentrato sul personaggio di Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage.

La storia e i protagonisti di Mortal Kombat 2

Diretto da Simon McQuoid e scritto da Jeremy Slater, Mortal Kombat 2 riporterà sul grande schermo i sopravvissuti del primo film per affrontare un'altra incredibile battaglia contro i guerrieri dell'Outworld.

Tra i protagonisti che torneranno nel film troviamo Lewis Tan, Josh Lawson, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Tadanobu Asano e Hiroyuki Sanada nei panni di Cole Young, Kano, Sonya Blade, Jax, Raiden e Scorpion.

Come già anticipato, oltre ai ritorni dei personaggi visti nel primo film, Mortal Kombat II introdurrà altri protagonisti molto attesi come Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage, Tati Gabrielle nel ruolo di Jade, Martyn Ford nel ruolo di Shao Kahn, e Ana Thu Nguyen nel ruolo della Regina Sindel.