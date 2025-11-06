Mortal Kombat 2, quanti personaggi moriranno? “Molti si incazzeranno”

Dopo il successo ottenuto dalla prima pellicola nel 2021, l'universo di Mortal Kombat è pronto a tornare al cinema il prossimo anno con il sequel, che vedrà l'ingresso di Karl Urban nei panni di Johnny Cage ma anche una premessa preoccupante: nessun personaggio sarà al sicuro.

Mortal Kombat 2 non solo proverà a continuare la storia del franchise ma rimedierà a uno dei punti che aveva sollevato le critiche più negative del primo film, ovvero l'assenza di un torneo mortale tra i vari personaggi in campo.

Il seguito vedrà i campioni di Earthrealm partecipare ufficialmente al torneo ad alto rischio per difendere il loro mondo dalle forze invasori di Outworld, guidate dal tirannico Shao Kahn (Martyn Ford). Saranno introdotti personaggi amati come Kitana (Adeline Rudolph), Jade (Tati Gabrielle) e Quan Chi (Damon Herriman). Tuttavia, i fan non dovrebbero affezionarsi troppo ai loro Kombatant preferiti, poiché molti di loro non sopravviveranno fino ai titoli di coda.

Mortal Kombat 2, un'immagine di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

In Mortal Kombat 2, il film farà arrabbiare parecchie persone

"Dovrebbero preoccuparsi per tutti, ad essere sinceri", ha dichiarato in esclusiva Lewis Tan, che interpreta Cole Young, durante un'intervista concessa a ComicBook.

"Nelle diverse versioni della sceneggiatura morivano persone diverse. Io pensavo: 'Non è possibile'. Poi l'hanno cambiata e modificata. Alla fine nessuno è al sicuro. Chiunque potrebbe morire... e ci saranno molte vittime nel secondo film. Se il tuo personaggio preferito muore, non è la fine. La morte è solo l'inizio. Non ti arrabbiare troppo, ma ci saranno molte vittime. Alcuni saranno felici e altri saranno davvero incazzati".

Parlando di una scena specifica, l'attore ha anticipato: "Ho una battaglia epica in Mortal Kombat 2. Non posso dirvi con chi, ma quando lo scoprirete capirete perché è così epica", ha svelato Tan. "Si svolge in uno dei miei luoghi preferiti dei videogiochi. Ci sono volute circa tre settimane per girare quella scena, che è un tempo piuttosto lungo. Lo stile del combattimento è davvero unico. Potrete vedere alcune mosse che non avete visto nel primo film".

Mortal Kombat II: una scena del film

Come sono andate le proiezioni di prova col pubblico?

Il produttore di Mortal Kombat 2 Greg Russo ha citato Avengers: Endgame per raccontare le reazioni al test screening del film, durante la sua partecipazione al New York Comic-Con. Russo, oltre ad essere produttore di Mortal Kombat II, è anche co-sceneggiatore del primo film insieme a Dave Callahan, e ha raccontato la travolgente risposta del pubblico.

"C'erano persone che saltavano dalle sedie, e l'ultima volta che ho visto una cosa del genere è stato con [Avengers: Endgame] al cinema" ha spiegato Russo "Non dico che ogni sala reagirà allo stesso modo, ma da quello che ho visto, è stata una reazione a livello Endgame: i fan sono letteralmente impazziti".