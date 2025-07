Mortal Kombat 2: nuovo sguardo al Johnny Cage di Karl Urban nel fake poster promozionale

Possiamo dare finalmente un'altra occhiata a Karl Urban nei panni di Johnny Cage in Mortal Kombat 2, con l'arrivo di nuovo materiale promozionale tratto dal sequel.

Il co-creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha condiviso su X un nuovo "fake" poster per il film fittizio all'interno dell'universo narrativo intitolato Uncaged Fury, con protagonista nientemeno che Johnny Cage. La campagna di marketing dal gusto ironico è stata elogiata dai fan, e sembra un modo perfetto per anticipare il debutto di Urban nell'iconico ruolo.

Di seguito potete dare una rapida occhiata al post di X in cui Boon tagga lo storico produttore di Mortal Kombat Todd Garner mentre mostra il "vecchio" poster e il DVD con un teaser trailer per il film Uncaged Fury.

Mortal Kombat 2, un sequel dal gusto anni '90?

Mortal Kombat 2, un'immagine di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

La finta locandina del film dà l'impressione di un'atmosfera da film d'azione anni '90, con tanto di font in stile Mortal Kombat 3 e grintose immagini retrò. Non solo serve a dare un'occhiata al Johnny Cage di Karl Urban, ma fa anche leva sulla nostalgia e i fan lo stanno già adorando. Per rendere il tutto ancora più coinvolgente, hanno anche creato una finta pagina IMDb per Uncaged Fury, conferendo ancora più finta autenticità alla gag.

L'attesissimo sequel di Mortal Kombat uscirà ufficialmente nelle sale americane il 24 ottobre 2025 e viene presentato come il secondo film di una trilogia già pianificata, con il primo film che fungeva da preludio al grande torneo.

La rivelazione del finto film Uncaged Fury è più di una semplice trovata promozionale, è una mossa intelligente che mescola umorismo, nostalgia e hype. Utilizzando poster falsi, immagini retro del DVD e persino una parodia di IMDb, il team di marketing sta creando un'esperienza con Johnny Cage che sembra reale all'interno dell'universo di Mortal Kombat.