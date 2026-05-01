Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e i 5 eventi da non perdere

Dopo il debutto di ieri, il Comicon Napoli 2026 entra nel vivo con una giornata ricchissima di eventi venerdì 1° maggio, tra grandi nomi del fumetto internazionale, cinema, serie tv, videogiochi e divulgazione.
Dal leggendario editor di Dragon Ball Kazuhiko Torishima a Luca Parmitano, passando per Crystal Reed, anteprime esclusive e incontri con autori amatissimi dal pubblico, il programma offre appuntamenti per ogni "palato".
I 5 eventi da non perdere oggi
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Kazuhiko Torishima live (12:30) - il leggendario editor di Jump che ha lanciato Akira Toriyama racconta i segreti di Dragon Ball e Dr. Slump
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Crystal Reed incontra il pubblico (12:00) - la star di Teen Wolf, Gotham e Swamp Thing ripercorre la sua carriera tra serie cult e universo geek
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Luca Parmitano con Caparezza e Leo Ortolani (14:00) - spazio, musica e fumetto si incontrano sul Main Stage Arena Flegrea
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Mortal Kombat II in anteprima (16:30) - proiezione speciale del nuovo film tratto dal celebre franchise videoludico
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Millennium Actress evento speciale (19:30) - il capolavoro di Satoshi Kon torna al cinema con introduzione e dibattito post-visione
COMICON Napoli 2026: il programma del 1° maggio
Mattina
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12:00 - 13:00 | Auditorium Teatro Mediterraneo
Crystal Reed incontra il pubblico
L'attrice di Teen Wolf, Gotham e Swamp Thing racconta la sua carriera tra fantasy e serialità cult.
Ticket-invito richiesto dalle 10:00
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12:00 - 13:00 | Sala Pazienza
Dark Shots: il fumetto che colpisce duro
Con David Mack, Sara Pichelli, Federico Mele e Francesco Marcantonini tra storie brevi, atmosfere cupe e sperimentazione narrativa.
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12:30 - 14:00 | Sala Italia
Kazuhiko Torishima live L'editor che ha cambiato la storia del manga, lanciando Akira Toriyama e seguendo Dragon Ball e Dr. Slump.
Ticket-invito richiesto dalle 10:00
Primo pomeriggio
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13:00 - 14:00 | Sala Pazienza
Elisabetta Dami racconta Geronimo Stilton
La creatrice del topo giornalista più famoso d'Italia ripercorre nascita e successo della saga.
Servizio interpretariato LIS disponibile
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14:00 - 15:00 | Main Stage Arena Flegrea Luca Parmitano, Caparezza e Leo Ortolani
Un dialogo tra esplorazione spaziale, musica e immaginazione.
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14:00 - 15:00 | Sala Pazienza
L'amica geniale diventa graphic novel
Mara Cerri e Chiara Lagani raccontano l'adattamento del mondo di Elena Ferrante.
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14:45 - 15:45 | Hyperstage
Jane Perry e Kirsty Rider
Doppiaggio, motion capture e performance nei videogiochi moderni.
Pomeriggio
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16:30 - 19:00 | Auditorium Teatro Mediterraneo
Anteprima Mortal Kombat II
Proiezione speciale del nuovo capitolo della saga con introduzione degli ospiti.
Ticket-invito richiesto
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17:00 - 18:00 | Sala Pazienza
Deniz Camp live
Uno degli autori più innovativi del fumetto USA contemporaneo tra Marvel, DC e Image.
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18:00 - 19:00 | Sala Pazienza
La Pop wave palestinese
Arte pop, fumetto e animazione come strumenti di memoria e resistenza.
Sera
- 19:30 | Auditorium Teatro Mediterraneo
Millennium Actress evento speciale
Il capolavoro di Satoshi Kon torna protagonista con introduzione e dibattito post-visione insieme ai Criticoni e Dario Moccia.
Biglietto aggiuntivo previsto, accesso fino a esaurimento posti
Biglietti COMICON 2026: prezzi e accesso
L'ingresso al festival avviene con biglietti nominativi: è necessario presentare un documento d'identità valido insieme al titolo di accesso.
I prezzi sono i seguenti:
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Intero: 20 euro
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Ridotto (6-11 anni): 10 euro
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Prevendita: +1,50 euro
Per chi partecipa più giorni:
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Abbonamento: 46 euro
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Prevendita abbonamento: +2 euro
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Jungle Pass: 250 euro (al momento sold out), il titolo d'ingresso che comprende gli stessi diritti e servizi del normale abbonamento ma con delle aggiunte esclusive per poter vivere la miglior esperienza COMICON di sempre. Inclusi nel Jungle Pass ci sono area relax riservata con incontri dedicati, merch esclusivo, parcheggio nei pressi del complesso fieristico, ingresso anticipato, ticket food e molto altro.