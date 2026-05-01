Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e i 5 eventi da non perdere

Jungle Pass: 250 euro (al momento sold out), il titolo d'ingresso che comprende gli stessi diritti e servizi del normale abbonamento ma con delle aggiunte esclusive per poter vivere la miglior esperienza COMICON di sempre. Inclusi nel Jungle Pass ci sono area relax riservata con incontri dedicati, merch esclusivo, parcheggio nei pressi del complesso fieristico, ingresso anticipato, ticket food e molto altro.