Mortal Kombat 2, lo sceneggiatore conferma: "Il film è completato e farà impazzire i fan"

Il secondo capitolo della saga reboot di Mortal Kombat ha ufficialmente terminato la fase di riprese già da tempo, eppure la promozione tarda ad arrivare. L'uscita nelle sale è fissata per il 24 ottobre 2025, e i fan sono in attesa di un primo trailer.

Nonostante la produzione si sia conclusa a gennaio 2024, i materiali promozionali sono stati finora pressoché assenti. Nessun poster ufficiale, nessun teaser. Solo due fotogrammi esclusivi pubblicati da Entertainment Weekly nel mese di marzo.

A fare chiarezza ci ha pensato Jeremy Slater, sceneggiatore del film, che in un'intervista a ComicBook ha rivelato che il film è già pronto da tempo. Warner Bros. Pictures e New Line Cinema stanno semplicemente aspettando il momento più adatto, in base al calendario delle uscite del 2025, per lanciare la campagna promozionale.

"Il film è finito da un po'. Abbiamo scelto di aspettare la finestra d'uscita giusta", ha detto Slater. "Ho partecipato a delle proiezioni test con veri fan di Mortal Kombat, e l'entusiasmo era alle stelle. Sembrava di essere a una prima di Avengers: Endgame. Urla, applausi, reazioni incredibili. È stato uno dei momenti più gratificanti della mia carriera".

Con l'uscita prevista a fine ottobre, Mortal Kombat II si inserisce in un periodo competitivo. Arriverà infatti dopo Tron: Ares (10 ottobre) e The Black Phone 2 (17 ottobre), e anticiperà Predator: Badlands e il reboot di The Running Man, in uscita il 7 novembre.

Trama e personaggi: cosa aspettarsi dal sequel

Il sequel ripartirà direttamente dagli eventi del primo film. Cole Young (Lewis Tan) e i campioni dell'Earthrealm dovranno affrontare il tanto atteso torneo di Mortal Kombat, decisivo per il destino della Terra. Dopo nove sconfitte consecutive, una decima sancirebbe la vittoria definitiva di Outworld e l'ascesa del tiranno Shao Kahn.

Locandina di Mortal Kombat: Rebirth

Tra le novità più attese troviamo Karl Urban nei panni di Johnny Cage, mentre Martyn Ford sarà Shao Kahn, Tati Gabrielle interpreterà Jade e Adeline Rudolph vestirà i panni della principessa Kitana. Nel cast anche Ana Thu Nguyen (Sindel), Damon Herriman (Quan Chi) e Desmond Chiam (Re Jerrod).

Torneranno anche i volti noti del primo capitolo: Jessica McNamee (Sonya Blade), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax) e Hiroyuki Sanada (Scorpion).