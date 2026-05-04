Il diavolo veste Prada 2 è la miglior apertura del 2026 in Italia, oltre 233 milioni gli incassi globali

Il pubblico italiano ha accolto con entusiasmo il ritorno di Andy e Miranda riversandosi in massa al cinema, il sequel ha segnato un'apertura di oltre 14 milioni di euro e più di 1,7 milioni di spettatori.

Il mondo dell'alta moda torna a invadere i sogni degli spettatori, che premiano Il diavolo veste Prada 2 riversandosi nei cinema. Enorme successo e record infranti per la pellicola che vede il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway nei ruoli che le hanno trasformate in icone fashion vent'anni fa. Dopo cinque giorni di programmazione il sequel, diretto ancora una volta da David Frankel, ha debuttato superando i 14 milioni di euro e totalizzando 1,7 milioni di spettatori, attestandosi come la miglior apertura del 2026 in Italia.

Ma il successo del sequel ambientato nel mondo del giornalismo di moda è globale visto che il film ha già superato i 377,6 milioni di dollari. Cifre da capogiro anche negli USA, dove il film ha debuttato segnando un incasso di 77 milioni in 4.150 sale, con una media per sala di 18.554 dollari. Le aspettative di Disney, che ha prodotto il sequel assegnandogli un budget di 100 milioni ("andato principalmente al cast", come ha dichiarato il regista al New York Times), marketing escluso, sono state ampiamente superate e questo è solo l'inizio per la pellicola, che si prepara a infrangere altri record.

Meryl Streep e Anne Hathaway in una scena de Il diavolo veste Prada 2

Il segreto del successo de Il diavolo veste Prada 2

Come sottolinea la nostra recensione de Il Diavolo Veste Prada 2, a vent'anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione. nel sequel, Miranda deve fare i conti con la crisi dell'editoria, con al rivalità di Emily, diventata una potente magnate, e col ritorno di Andy Sachs, ex stagista ormai affermata giornalista di alta moda.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di "Lily" e "Irv" dal primo film.

Meryl Streep e Stanley Tucci in auto

La soddisfazione di Disney per gli incassi record

Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia, ha commentato così il debutto al botteghino: "Sono davvero orgoglioso ed entusiasta dei risultati al box office de Il Diavolo Veste Prada 2, che ha raggiunto oltre €14M con più di 1.7M di presenze in Italia. Numeri che dimostrano come Miranda, Andy, Emily e Nigel siano entrati nel cuore di tutti gli italiani. Milano e Como hanno contribuito in modo significativo alle scenografie del film, offrendo location di straordinaria bellezza e di grande valore storico e culturale ma anche valorizzando al meglio l'immagine del nostro Paese. Prima di tutto vorrei ringraziare i filmmaker e i nostri team internazionali in US e in EMEA che hanno reso questo sequel un fenomeno globale".

Il dirigente ha proseguito: "Lavoriamo sempre in sinergia per rendere possibile questi risultati anche in Italia e dunque non posso che essere estremamente orgoglioso dell'intera squadra di Disney Italia: Doppiaggio, Sales, che ha lavorato con tutti gli esercenti per distribuire il film in oltre 700 cinema e più di 1300 sale, Marketing, Digital, PR, Partnership & Promotion e Disney Consumer Product. Un lavoro di squadra continuo e senza sosta che ci ha permesso di creare una campagna memorabile culminata in una collaborazione prestigiosa con Rinascente insieme alla quale abbiamo dato vita ad un'anteprima in quattro differenti cinema milanesi con oltre 2500 invitati e ad un evento attesissimo che ha visto più di 1200 ospiti sfilare su un iconico red carpet, generando centinaia e centinaia di contenuti sul web e portando ancora una volta il glamour italiano oltre i confini."