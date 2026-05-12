Mortal Kombat II, il destino di questo personaggio è stato deciso dai fan

Mortal Kombat II ha visto la morte di diversi personaggi, ma una tra queste è stata probabilmente la meno sorprendente di tutte.

Ora che la pellicola è finalmente uscita nelle sale cinematografiche, i realizzatori si sono lasciati andare nelle diverse dichiarazioni alla stampa, commentando anche quelli che sono dei veri spoiler sulla trama . Non proseguite oltre se non volete rovinarvi le sorprese al cinema.

Mortal Kombat II: una scena tratta dal film

La morte improvvisa di Cole Young in Mortal Kombat II

Stiamo parlando infatti della morte del personaggio interpretato da Lewis Tan, Cole Young.

Young non era mai apparso nei videogiochi, e i fan non erano esattamente entusiasti quando era stato presentato come protagonista del primo film. I vari trailer di Mortal Kombat II sembravano chiarire che il personaggio non avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel sequel, e si ipotizzava che sarebbe stato ucciso abbastanza presto.

Sebbene alla fine abbia avuto un po' più di spazio sullo schermo di quanto molti si aspettassero, Cole è stato effettivamente una delle prime vittime, dopo che gli è stata schiacciata la testa durante il combattimento del torneo contro Shao Kahn.

Il destino del personaggio deciso dai fan

Durante una recente intervista con Total Film, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha confermato che Young è stato eliminato in modo così brusco soprattutto a causa della reazione negativa "molto accesa" dei fan.

"L'idea era proprio quella di inserire alcune morti che potessero scioccare tutti. Adoro Lewis Tan. Penso che Lewis sia il migliore, ma Cole era un personaggio che i fan più accaniti non avevano apprezzato nel primo film, e lo avevano espresso a gran voce, chiedendo a gran voce la sua testa. Quindi Cole era un ottimo esempio di personaggio la cui morte avrebbe scioccato i fan occasionali, le persone che non sono sempre online e che sono semplicemente andate a vedere il film e si sono divertite. Sarà un momento davvero scioccante per loro, ma i fan più accaniti si aspettano già che muoia".

Mortal Kombat II: un momento del film

Le altre morti scioccanti di Mortal Kombat II

I fan forse si aspettavano la morte di Cole, ma quella di Liu Kang durante la battaglia finale è stata sicuramente uno shock per molti.

"Se si confronta [la morte di Cole] con quella di un personaggio come Liu Kang, non sarà così scioccante per i fan occasionali, ma per i fan più accaniti che sanno che, secondo la trama canonica, Liu Kang è colui che vince il torneo, colui che uccide Shao Kahn - quello è un momento scioccante che ti fa capire: 'Nessuno è al sicuro.' Ci siamo allontanati dalla trama canonica in un modo che lascia in sospeso il destino finale del torneo".

Mortal Kombat II è un flop fuori dagli USA

Il sequel del film del 2021 ha registrato un'apertura da 40 milioni negli Stati Uniti raccolti in 3.503 sale, con una media per sala di 11.418 dollari. Questo ottimo risultato cambia completamente se si guardano i mercati esteri dove il film è stato un pesante flop incassando solo 23 milioni (di cui solo 476.000 euro in Italia, dove l'uscita del film è passata inosservata), per un totale globale di 63 milioni.

Il prossimo fine settimana sarà cruciale per il destino di un eventuale Mortal Kombat III, soprattutto considerando l'imminente uscita del nuovo film di Star Wars, The Mandalorian and Grogu.